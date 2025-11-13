NBA／柯瑞砍40分只是例行公事 勇士主帥：他是太陽系的太陽
勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天繳出46分，帶領陷入低潮的勇士隊以125：120力克馬刺隊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後形容，柯瑞是太陽系中的太陽。
柯瑞昨天才病癒復出，遭到雷霆隊慘電，賽後全隊士氣低迷。柯瑞今天立刻挺身而出，第三節狂攻22分帶隊逆轉，全場狂攻46分率勇士擊敗強敵馬刺。
柯爾賽後形容柯瑞的表現是例行公事，他說：「我早就看過這種場面了，他生涯有多少次40分？（答案是73次）」
「我開玩笑的。」柯爾補充說，「這當然不是例行公事，但當你像我一樣，有超過11年的時間能近距離目睹柯瑞，你真的會習慣這種表現。他就是我們的鄧肯（Tim Duncan），我們這個太陽系裡的太陽。」
