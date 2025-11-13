NBA／衛冕軍雷霆強勢開局！霍姆葛倫親揭休賽季訓練「關鍵」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
霍姆葛倫透露今年休賽季的訓練思維，讓雷霆在開季打出歷史級表現。 路透社
即使面臨「背靠背」賽程，雷霆仍以壓倒性火力與高強度防守全面擊潰湖人，展現衛冕軍統治力。霍姆葛倫（Chet Holmgren）也在昨日賽後透露今年休賽季的訓練思維，並認為正是這套方法，讓他和團隊在開季打出11勝1敗的歷史級表現。

回憶2022–23年賽季，霍姆格倫當時在業餘聯賽防守詹姆斯LeBron James）時受傷，導致整季報銷，無緣生涯第一個賽季。

「我常常回想那年，還沒打過一場NBA比賽就受傷，但我那個夏天的努力程度跟今年夏天一樣。當然，今年的休賽期更長，但我覺得我現在真的懂得『如何變得更好』，知道自己該加強什麼。以前我只是因為想努力就努力，也因為我每天都熱愛打球。」

「當你連續七場面對強隊，會逼著你知道問題在哪。這個夏天我做得很好，不只維持每年訓練身體和整體技術的內容，也學會了怎麼在努力之外『更聰明地訓練』。」霍姆葛倫補充道。

此外，談到霍姆葛倫也談到休賽季的重點訓練方向，「一部分是打造出能應付球隊需求的身體，另一部分包括投籃、三分線內外、轉換進攻，所有細節都做。每個人夏天都變得更強，所以我們在球季中要學會理解彼此的進步，在每個人不同的能力上找到新的化學反應。」

霍姆葛倫開季至今出賽8場，平均上陣30.4分鐘，繳出19.6分、8.9籃板、1.9助攻、0.9抄截、1.3火鍋的表現，投籃命中率高達59.3%，罰球命中率87.8%，正負值更是達＋13.6，多項數據皆寫下生涯新高。

Holmgren 詹姆斯 LeBron James 湖人 雷霆
