NBA／球迷和警衛玩「鬼抓人」 約柯奇轟55分助金塊擊沉快艇

快艇隊今天在主場面對強敵金塊隊，有球迷第四節亂入場中和警衛玩「鬼抓人」，金塊靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）狂砍55分，以130：116輕鬆拿下勝利。金塊9勝2敗高居西區第2；快艇則是3勝8敗，西區第12。

約柯奇首節就展現統治力，單節狂轟25分，但快艇靠著團隊戰力緊咬，第二節開局一波8：0攻勢反超，半場打完領先5分。

第二節「只」得8分的約柯奇第三節再度大發神威，單節7投全中豪取19分，三節打完個人就拿下52分。金塊團隊單節43分，反而以16分領先進入末節。約柯奇最後只再拿3分就收工，比賽最後3分多鐘成為垃圾時間。

比賽剩3分多鐘時，有一名白衣球迷進入場內，穿黑色衣服的警衛第一時間被推開，後來才被藍色衣服的警衛抓住，結束這場鬧劇。

This fan ran on the floor during the Nuggets vs. Clippers game & started evading the security. 🤣💀



pic.twitter.com/tiN6HyUVjA — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2025

約柯奇全場23投18中，三分球6中5，罰球16中14，拿下55分12籃板6助攻。

快艇「大鬍子」哈登（James Harden）得到23分8籃板5助攻，小將米勒（Jordan Miller）攻下生涯新高的22分。