NBA／亞歷山大30分、9助攻 雷霆兩節就打趴湖人收4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆只花2節就打趴湖人，最終在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下30分、9助攻領軍下大勝29分。 美聯社
衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，在前12場比賽拿下11勝後，今天在主場迎戰來訪的湖人，更僅花兩節就打得對手提早棄械投降，最終雷霆也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下30分、9助攻領軍下，以121：92輕取湖人，收下賽季第12勝。

雷霆今年開季一度拉出8連勝，在日前意外遭到拓荒者中止連勝後，近期又連勝國王、灰熊與勇士，今天則是在主場碰上連日客場作戰的湖人，上半場雷霆就打得湖人無招架之力，包括亞歷山大、米契爾（Ajay Mitchell）和卡盧索（Alex Caruso）得分都在雙位數，上半場打完雷霆就已經攻下70分。

反觀湖人在前一場比賽迎回里夫斯（Austin Reaves）後雖然順利止敗，但今天上半場卻是打得有氣無力，除了唐西奇攻下11分外，其他球員表現乏善可陳，甚至板凳球員在上半場還僅有2分進帳，讓湖人前兩節合計僅拿下38分，以32分差距落後給雷霆。在勝負幾乎已經沒有懸念的情況下，湖人前三節打完也讓主力球員陸續退場，最終雷霆也以29分差距收下賽季第12勝。

雷霆今天以亞歷山大上場29分鐘就攻下30分表現最佳，包括他在內團隊共7人得分上雙，替補上陣的喬伊（Isaiah Joe）拿下21分；至於湖人則以唐西奇19分、7籃板、7助攻最佳，替補上陣的肯奈特（Dalton Knecht）則是投進4記三分球拿下16分。

NBA／球迷和警衛玩「鬼抓人」 約柯奇轟55分助金塊擊沉快艇

快艇隊今天在主場面對強敵金塊隊，有球迷第四節亂入場中和警衛玩「鬼抓人」，金塊靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）狂砍55分，以130：116輕鬆拿下勝利。金塊9勝2敗高居西區第2；快艇則是3

NBA／柯瑞砍40分只是例行公事 勇士主帥：他是太陽系的太陽

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天繳出46分，帶領陷入低潮的勇士隊以125：120力克馬刺隊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後形容，柯瑞是太陽系中的太陽。 柯瑞昨天才病癒復出

NBA／衛冕軍雷霆強勢開局！霍姆葛倫親揭休賽季訓練「關鍵」

即使面臨「背靠背」賽程，雷霆仍以壓倒性火力與高強度防守全面擊潰湖人，展現衛冕軍統治力。霍姆葛倫（Chet Holmgren）也在昨日賽後透露今年休賽季的訓練思維，並認為正是這套方法，讓他和團隊在開季打

NBA／亞歷山大30分、9助攻 雷霆兩節就打趴湖人收4連勝

衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，在前12場比賽拿下11勝後，今天在主場迎戰來訪的湖人，更僅花兩節就打得對手提早棄械投降，...

NBA／「我打賭有個小孩會去」美主持人脫稿再提吉迪舊案引反彈

公牛本季開局表現令人驚艷，其中最大關鍵就是球隊一哥吉迪（Josh Giddey）的出色發揮。近期由前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）主持的《Run It Back》podcast節

NBA／歡呼聲中繳賽季代表作 獨行俠湯普森：享受從板凳出發

今天是獨行俠隊開除總管哈里森（Nico Harrison）後首場比賽，球場少了噓聲，多了歡呼聲，雖然終場仍以114：123輸給太陽隊，但老將湯普森（Klay Thompson）繳出本季代表作，他也談到

