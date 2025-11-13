快訊

NBA／歡呼聲中繳賽季代表作 獨行俠湯普森：享受從板凳出發

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 路透
今天是獨行俠隊開除總管哈里森（Nico Harrison）後首場比賽，球場少了噓聲，多了歡呼聲，雖然終場仍以114：123輸給太陽隊，但老將湯普森（Klay Thompson）繳出本季代表作，他也談到如何適應板凳新角色。

獨行俠今天在大幅落後情況下，末節一度追到3分差，球場氣氛相當熱絡。湯普森出戰31分鐘，三分球16投6中，拿下19分都創賽季新高。

賽後湯普森談到球迷帶來的能量，「我覺得現場氣氛超棒，球迷真的給我們很大的推力，我們也要在場上拿出表現，讓他們有東西可以歡呼，我們會全力以赴。」

湯普森因開季表現低迷，加上先發陣容缺乏組織者，因此轉任替補。對此他表示，「我其實蠻享受的，因為能先在場邊看比賽怎麼進行，再找出自己可以切入的時機。說到底，我第15個球季還能在NBA打一場30分鐘比賽，能上場多久就多久。我不是在說自己快打不動了，而是站在場上本身就是一種特權，無論是11月中還是6月初，我今年的目標，就是成為球隊最穩定的存在。」

湯普森也談到總管哈里森被解雇，他直言，「這一行很殘酷，哈里森是我的朋友，我只希望他一切順利。他曾幫助獨行俠打進西區決賽、甚至進入總冠軍賽，但這就是這份工作的艱難之處，要面對這樣的逆境真不容易。」

獨行俠 Klay Thompson
×

相關新聞

NBA／柯瑞46分擋下馬刺雙大三元紀錄 勇士勝率再度超越5成

儘管昨天吞下了個人NBA生涯17年來首次的惡意犯規，勇士也以24分差距慘敗給雷霆，但柯瑞（Stephen Curry）在...

NBA／AD何時能復出？ 獨行俠老闆要親自決定開綠燈時間

獨行俠隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）在昨天宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，今天更下達指...

NBA／戴維斯和厄文阻礙獨行俠重建？美媒分析交易可能性

獨行俠隊昨天開除總管哈里森，下一步將繼續拚戰績還是重建，令外界相當好奇。根據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）報導，獨行俠可能考慮送走戴維斯（Anthony Davis）和厄

NBA／亞歷山大30分、9助攻 雷霆兩節就打趴湖人收4連勝

衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，在前12場比賽拿下11勝後，今天在主場迎戰來訪的湖人，更僅花兩節就打得對手提早棄械投降，...

NBA／「我打賭有個小孩會去」美主持人脫稿再提吉迪舊案引反彈

公牛本季開局表現令人驚艷，其中最大關鍵就是球隊一哥吉迪（Josh Giddey）的出色發揮。近期由前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）主持的《Run It Back》podcast節

