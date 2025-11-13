NBA／歡呼聲中繳賽季代表作 獨行俠湯普森：享受從板凳出發

今天是獨行俠隊開除總管哈里森（Nico Harrison）後首場比賽，球場少了噓聲，多了歡呼聲，雖然終場仍以114：123輸給太陽隊，但老將湯普森（Klay Thompson）繳出本季代表作，他也談到如何適應板凳新角色。

獨行俠今天在大幅落後情況下，末節一度追到3分差，球場氣氛相當熱絡。湯普森出戰31分鐘，三分球16投6中，拿下19分都創賽季新高。

賽後湯普森談到球迷帶來的能量，「我覺得現場氣氛超棒，球迷真的給我們很大的推力，我們也要在場上拿出表現，讓他們有東西可以歡呼，我們會全力以赴。」

湯普森因開季表現低迷，加上先發陣容缺乏組織者，因此轉任替補。對此他表示，「我其實蠻享受的，因為能先在場邊看比賽怎麼進行，再找出自己可以切入的時機。說到底，我第15個球季還能在NBA打一場30分鐘比賽，能上場多久就多久。我不是在說自己快打不動了，而是站在場上本身就是一種特權，無論是11月中還是6月初，我今年的目標，就是成為球隊最穩定的存在。」

湯普森也談到總管哈里森被解雇，他直言，「這一行很殘酷，哈里森是我的朋友，我只希望他一切順利。他曾幫助獨行俠打進西區決賽、甚至進入總冠軍賽，但這就是這份工作的艱難之處，要面對這樣的逆境真不容易。」