NBA／「我打賭有個小孩會去」美主持人脫稿再提吉迪舊案引反彈

聯合新聞網／ 綜合報導
前ESPN節目女主持人比朵兒在節目針對吉迪的爭議玩笑，令不少人感到震驚。 美聯社。

公牛本季開局表現令人驚艷，其中最大關鍵就是球隊一哥吉迪（Josh Giddey）的出色發揮。近期由前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）主持的《Run It Back》podcast節目，也討論到吉迪本季的全明星可能性。然而，前ESPN節目女主持人比朵兒（Michelle Beadle）在節目中突然拋出的爭議玩笑，令不少人感到震驚甚至反彈。

帕森斯表示，「吉迪今年很有可能入選。現在這個世界隊方式比起過去前24名更有利。但不是要貶低他開季的表現，只是小孩們可不是為了看吉迪打球才去全明星週末的。」

比朵兒隨後插話，並丟出一句令人側目的玩笑，「我打賭會有一個。我打賭有一個小孩會去。全明星在洛杉磯，這裡離澳洲最近，我保證會有一個小孩是為了吉迪去的，真的。」

比朵兒明顯是在暗指吉迪兩年前被匿名社群帳號捏造、涉及未成年人的謠言。該案件經警方調查後因找不到任何犯罪證據而結案，聯盟也完成後續調查，並無任何指控。

如今比朵兒在節目中再次提及已被證實不實的指控，引發外界強烈不滿。作為曾經受到尊敬的體育主持人，如此低級的調侃也讓不少人感到震驚，但也有媒體認為，比朵爾此舉可能與節目試圖拉抬話題度及收視有關。

本季吉迪不僅三分外線手感明顯進步，傳球與組織能力也持續提升。開季至今出賽9場，平均上陣34.1分鐘，繳出21.4分、9.6籃板、9.3助攻、1抄截的表現，三分命中率達38.5%，多項數據皆為生涯新高，被視為本季全明星的強力候選人。

ESPN 公牛 Josh Giddey Chandler Parsons Beadle 比朵兒 全明星
