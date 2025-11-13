聽新聞
NBA／獨行俠總管被炒後首戰華盛頓傷退 末節反撲仍不敵太陽
今天是獨行俠隊開除總管哈里森（Nico Harrison）後首場比賽，獨行俠主力前鋒華盛頓（P.J. Washington）左肩受傷提前退場，獨行俠末節上演絕地大反撲，終場仍以114：123落敗，目前以3勝9敗位居西區倒數第2。
獨行俠打出18：9的漂亮開局，但華盛頓因傷退場，太陽首節後段外線開花，反而取得2分領先。
太陽接下來逐漸擴大優勢，末節前段領先14分，獨行俠突然打出一波18：7攻勢追到3分差。但葛佛（Daniel Gafford）的妨礙中籃和連兩次三分球沒進，讓太陽穩住局面，拿下勝利。
太陽球星布克（Devin Booker）全場得到26分9助攻，艾倫（Grayson Allen）進帳23分，布魯克斯（Dillon Brooks）則是挹注18分。
獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）外線16投6中，攻下全隊最高的19分。後衛威廉斯（Brandon Williams）得到17分9助攻3抄截，狀元佛雷格（Cooper Flagg）則是繳出16分6籃板6助攻，外帶3抄截2火鍋的全能數據。
