NBA／「你連校隊都贏不了」 勇士格林嗆記者：我比你更懂贏球！

勇士昨日以102：126慘敗雷霆後，《Yahoo》記者歐康納（Kevin O’Connor）在社群媒體批評勇士逐漸走下坡，並點名老將格林（Draymond Green）狀態下滑，甚至將其與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在關鍵時刻容易熄火的情況相提並論，引爆雙方在網路上激烈交鋒。

歐康納貼文寫道，「誰在乎波傑姆斯基（Brandin Podziemski）說他想變得比柯瑞更好？荒謬的是，勇士老將們竟然因此翻白眼，不只是對 Podz，對庫明加（Jonathan Kuminga）或其他年輕隊友也是如此。」

「老將才是勇士的問題，不是年輕人。格林已經下滑，而巴特勒多年來在關鍵時刻無法挺身而出。這更像是他們的責任，而不是別人的。柯瑞依然很偉大，他值得更好的隊友。」歐康納進一步表示。

Oh please! The old guys are the problem in Golden State. Not the youth. Draymond Green has declined and Jimmy Butler has always been a malcontent who has failed to step up in the biggest moments for multiple years now. Steph Curry is still great and deserves so much better. https://t.co/0o58DUMl6i — Kevin O'Connor (@KevinOConnor) 2025年11月12日

然而，這番評論立刻引來格林反擊，並在留言區直接開嗆歐康納，「誰說是年輕人？Kevin？我說的是『我們』！我從來不會拐彎抹角，你也不需要替我說話。那是我主持的《Draymond Green Show》的用途，我自己替自己發聲！永遠如此！」

格林補充道，「我敢肯定，我比你更懂得如何贏球。你連校內系際聯賽都贏不了，然後覺得當『NBA 作家』是個好主意……如果你想做深入分析與比賽解讀，我一樣能讓你難堪。」

對此，歐康納回應澄清，「我什麼時候說過你賽後講的那些話？我的評論部分來自Anthony Slater 的報導，他提到一些球員對某些目標翻白眼，另外則是來自球迷的聲音，他們大多將矛頭指向年輕人，我認為這並不公平。」