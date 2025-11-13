NBA／「你連校隊都贏不了」 勇士格林嗆記者：我比你更懂贏球！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
《Yahoo》記者歐康納批評老將格林狀態下滑，引爆雙方在網路上的激烈交鋒。 路透社。
勇士昨日以102：126慘敗雷霆後，《Yahoo》記者歐康納（Kevin O’Connor）在社群媒體批評勇士逐漸走下坡，並點名老將格林（Draymond Green）狀態下滑，甚至將其與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在關鍵時刻容易熄火的情況相提並論，引爆雙方在網路上激烈交鋒。

歐康納貼文寫道，「誰在乎波傑姆斯基（Brandin Podziemski）說他想變得比柯瑞更好？荒謬的是，勇士老將們竟然因此翻白眼，不只是對 Podz，對庫明加（Jonathan Kuminga）或其他年輕隊友也是如此。」

「老將才是勇士的問題，不是年輕人。格林已經下滑，而巴特勒多年來在關鍵時刻無法挺身而出。這更像是他們的責任，而不是別人的。柯瑞依然很偉大，他值得更好的隊友。」歐康納進一步表示。

然而，這番評論立刻引來格林反擊，並在留言區直接開嗆歐康納，「誰說是年輕人？Kevin？我說的是『我們』！我從來不會拐彎抹角，你也不需要替我說話。那是我主持的《Draymond Green Show》的用途，我自己替自己發聲！永遠如此！」

格林補充道，「我敢肯定，我比你更懂得如何贏球。你連校內系際聯賽都贏不了，然後覺得當『NBA 作家』是個好主意……如果你想做深入分析與比賽解讀，我一樣能讓你難堪。」

對此，歐康納回應澄清，「我什麼時候說過你賽後講的那些話？我的評論部分來自Anthony Slater 的報導，他提到一些球員對某些目標翻白眼，另外則是來自球迷的聲音，他們大多將矛頭指向年輕人，我認為這並不公平。」

NBA／柯瑞44分擋下馬刺雙大三元紀錄 勇士勝率再度超越5成

儘管昨天吞下了個人NBA生涯17年來首次的惡意犯規，勇士也以24分差距慘敗給雷霆，但柯瑞（Stephen Curry）在...

NBA／AD何時能復出？ 獨行俠老闆要親自決定開綠燈時間

獨行俠隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）在昨天宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，今天更下達指...

NBA／戴維斯和厄文阻礙獨行俠重建？美媒分析交易可能性

獨行俠隊昨天開除總管哈里森，下一步將繼續拚戰績還是重建，令外界相當好奇。根據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）報導，獨行俠可能考慮送走戴維斯（Anthony Davis）和厄

NBA／獨行俠總管被炒後首戰華盛頓傷退 末節反撲仍不敵太陽

今天是獨行俠隊開除總管哈里森（Nico Harrison）後首場比賽，獨行俠主力前鋒華盛頓（P.J. Washington）左肩受傷提前退場，獨行俠末節上演絕地大反撲，終場仍以114：123落敗，目前

NBA／柯瑞本季最慘表現！雷霆主帥揭「秘密武器」封鎖關鍵

勇士昨日慘遭西區霸主雷霆輾壓，終場以102：126慘敗。勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場13投僅4中，得11分。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也在賽後透露球隊成

