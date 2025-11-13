NBA／AD何時能復出？ 獨行俠老闆要親自決定開綠燈時間

獨行俠隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）在昨天宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，今天更下達指令，將親自決定戴維斯（Anthony Davis）的復出時間表，並要求醫療團隊提供完整數據確保他健康無虞後才會開綠燈放行。

獨行俠本賽季開季打得跌跌撞撞，其中身為球隊禁區中樞的戴維斯更因為左小腿傷勢，包括今天與太陽隊之戰在內已經連續缺陣7場比賽，儘管近3場比賽戴維斯已經被放入觀察名單，但何時能夠復出，球團老闆杜蒙也將親自做決定。

杜蒙之所以會在開除哈里森後親自介入更多球隊運營，也傳出是因為對於哈里森已經無法信任，其中哈里森在被開除前也支持戴維斯於近期復出，但獨行俠健康與表現總監比爾斯伯勒（Johann Bilsborough）卻與戴維斯私人醫療團隊產生意見分歧，因此杜蒙才決定介入，希望避免戴維斯本季再度出現打打停停，甚至是傷勢加劇導致賽季報銷的狀況發生。

不過戴維斯目前的處境也確實尷尬，在今年2月被湖人隊打包送到獨行俠以來，他除了要扛起頂替唐西奇（Luka Doncic）的壓力外，至今他更是因傷只打了14場例行賽，讓獨行俠是否再度交易他成為話題。