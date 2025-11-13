NBA／柯瑞本季最慘表現！雷霆主帥揭「秘密武器」封鎖關鍵
勇士昨日慘遭西區霸主雷霆輾壓，終場以102：126慘敗。勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場13投僅4中，得11分。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也在賽後透露球隊成功壓制柯瑞的關鍵人物，並大力稱讚其表現。
戴格諾點名後衛米契爾（Ajay Mitchell），讚揚其防守柯瑞的出色表現，「那是非常難守的對象，尤其當你之前沒有真正以全速對位過他。米契爾不是沒打過對柯瑞的比賽，但他先前的時間有限。我們一直知道他很有實力，但我們不知道的是他的自信程度，以及他能多快在攻防兩端無縫接軌。他目前在防守端所做的事情，真的非常令人印象深刻。」
值得一提的是，柯瑞本場有5次犯規，包含職業生涯首次惡犯，得分、投籃命中率、三分命中率、正負值等皆為本季新低。
事實上，米契爾開賽並非從柯瑞守起，而是先對上6呎7吋的庫明加（Jonathan Kuminga），「他已經承擔非常艱難的防守任務。他開場先防庫明加，明顯在身材上吃虧，但他從來沒有退縮過。他真的很令我們驚艷，而我們需要他持續成長。」戴格諾表示。
米契爾此役上陣30分鐘為全隊最多，攻下17分，外帶3籃板、2助攻、1火鍋與1抄截的表現。新秀球季場均僅 6.5 分的他，本季12場比賽中已有11場得分上雙，且每場至少送出1次抄截或火鍋。
此外，米契爾也談到雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）對他的巨大啟發，「非常多。他每天都是球隊最早到、最後離開的球員。他是一位好領袖，看到他的努力，還有他在場上的成果，真的讓我收穫很多。」
