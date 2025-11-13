NBA／戴維斯和厄文阻礙獨行俠重建？美媒分析交易可能性

獨行俠隊昨天開除總管哈里森，下一步將繼續拚戰績還是重建，令外界相當好奇。根據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）報導，獨行俠可能考慮送走戴維斯（Anthony Davis）和厄文（Kyrie Irving）兩名中生代球星。

瓦登指出，現年32歲的戴維斯現在成為全聯盟關注焦點，大家都在猜他會不會是下一個被交易的球星。目前他的合約還有2年，2027-28賽季有6280萬美元的球員選項，明年夏天有資格簽下3年最高2.18億美元的大合約。厄文的合約年限與戴維斯同步（2027-28 賽季有4240萬美元球員選項），現在也面臨類似處境。

獨行俠本季有擺爛的理由，因為2026年首輪選秀權是2031年前，獨行俠唯一持有的首輪。是否把資源重壓在這兩位年紀偏大的球星身上，這件事本身就有很多風險，也可能逼球隊必須考慮交易。

老闆杜蒙（Patrick Dumont）必須先決定，未來到底由誰來做這些重大決策。目前獨行俠名將芬里（Michael Finley），與里卡迪（Matt Riccardi）接下臨時總管。芬里有一項著名事蹟，2024年獨行俠慶祝進入總冠軍賽時，他拉住唐西奇（Luka Doncic）並把酒拿走。消息人士透露，其實芬里一開始不願意接臨時總管。