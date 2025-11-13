NBA／獨行俠開除哈里森 帕森斯直呼：讓諾維茨基加入管理層

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠開除總經理哈里森後，帕森斯認為球隊應考慮讓「德佬」加入管理層。 路透社。
達拉斯獨行俠昨日開除總經理哈里森(Nico Harrison)後，隨即引發各界熱烈討論。其中，前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在《Run it Back》節目中提出，認為球隊應考慮讓傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）加入管理層。

帕森斯表示，儘管諾維茨基沒有總管經驗，但他深知球團運作，也是達拉斯最受愛戴的象徵之一，「我認為他們第一件該做的事，就是聘請德克，他是全達拉斯最受喜愛的傳奇，讓大家重新感受到 2011 年奪冠那年的感覺。他明顯在尼可上任、甚至是盧卡被交易後，就與球隊保持距離，他也對那筆交易感到不滿。」

帕森斯補充道，即便不是擔任總管，也應讓諾威茨基以某種方式重新參與球團，例如在比賽現場露面、在球迷面前發聲。

此外，前獨行俠長人克萊柏（Maxi Kleber）也針對哈里森被開除一事發表看法，認為這是聯盟商業環境的一部分。

「這是一門節奏很快的生意。不論是總管、球員或教練，都是如此，所以你永遠必須準備好迎接下一步。」克萊柏表示。

Chandler Parsons Dirk Nowitzki 獨行俠
×

