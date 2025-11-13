NBA／多項數據創新低！快艇比爾動左髖骨手術 賽季提前報銷

根據最新消息，近來傷病不斷的洛杉磯快艇後衛比爾（Bradley Beal）又面臨左髖骨骨折的嚴重傷勢，預計會接受手術治療，賽季提前宣告報銷。

比爾的經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）向《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，這位3度入選明星賽的後衛在手術後預計能「完全康復」。

「過去幾天，我們與全美各地的多位醫師與專家會診，並與快艇隊醫療團隊密切合作，最終一致決定動手術是讓比爾能夠完全康復的最佳方式。」巴特爾斯坦表示

Just in: Los Angeles Clippers guard Bradley Beal has a fracture in his hip and will undergo season-ending surgery, sources tell ESPN. pic.twitter.com/XrwyOTUdOo — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年11月12日

比爾是在上週面對前東家鳳凰城太陽的比賽上半場因左臀不適提前退場。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）日前受訪時指出，比爾將接受進一步檢查，預估會缺席多場比賽。

自從在2017-18年和2018-19年賽季全勤出賽後，比爾就陷入大傷小傷不斷的窘境，單季出賽次數從沒超過60場，2022年效力巫師時曾因左手腕手術提前報銷，近年來成績更是每況愈下，和年均薪破4000萬美元的身價形成強烈對比。

現年32歲的比爾在休賽季與太陽達成買斷協議後以2年1100萬美元的合約加入快艇，然而開季以來的6場比賽中，他場均僅有8.2分1.7籃板0.8籃板，命中率37.5%，均創下生涯新低。比爾的合約在2026-27年賽季是握有球員選項，屆時他將決定是否執行。

數據顯示，本季當比爾在場時，球隊的防守效率為128.5，是全隊最差的表現；相較之下，當他不在場上時，球隊防守效率則是113.8。

Bradley Beal this season:



8.2 PPG

1.7 APG

0.8 RPG

37.5% FG



WASHED BEYOND BELIEF pic.twitter.com/hBJ8oPRUqO — NBA Trash Report (@NBATrashReport) 2025年11月10日