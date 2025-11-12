NBA／轉文鼓吹炒了哈里森？狀元佛雷格老媽澄清並非此意

獨行俠今天開除總經理哈里森(Nico Harrison)，在NBA震撼程度其實不亞於上季球隊交易唐西奇(Luka Doncic)決定，引起各界不少議論，就連球隊狀元佛雷格老媽凱莉(Kelly Flagg)，之前由於轉發一則推文為兒子抱不平，被視為是鼓吹哈里森被炒的人而牽扯其中，凱莉發文澄清，當初只是就兒子與隊友們罰球時所發生的事實而轉發網友推文，並說，「現在事情已經結束了，所以我們都需要向前看。希望未來有更好的日子。」

凱莉在哈里森被開除前一天的轉發一名網友推文指出，「佛雷格不應該在比賽最重要時期時，聽到隊友站在罰球線上時球迷的「開除哈里森」喊聲。哈里森在被解雇之前，將會一直成為干擾這支球隊的因素，趕快擺脫他，讓我們都能向前進。」這個發文引起不少關注，佛雷格老媽也關注到這事。

於今天開除哈里森結果出爐後，她發文說，「之前推文不是關於開除哈里森之事，那是關於球迷在我們罰球時高喊口號的事實，我們的球員與這種事完全無關。現在事情已經結束了，所以我們都需要向前看。希望未來有更好的日子。」

Retweet wasn’t about firing Nico. It was about the fact that the fans were chanting during our free throws. Our guys had nothing to do with what went down.



It’s done now so we all need to move on. Hopefully better days ahead. https://t.co/drbeIW0r5q — Kelly Flagg (@kflagg11) November 11, 2025