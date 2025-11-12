快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／轉文鼓吹炒了哈里森？狀元佛雷格老媽澄清並非此意

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格老媽(中)觀看兒子比賽。 路透
獨行俠狀元佛雷格老媽(中)觀看兒子比賽。 路透

獨行俠今天開除總經理哈里森(Nico Harrison)，在NBA震撼程度其實不亞於上季球隊交易唐西奇(Luka Doncic)決定，引起各界不少議論，就連球隊狀元佛雷格老媽凱莉(Kelly Flagg)，之前由於轉發一則推文為兒子抱不平，被視為是鼓吹哈里森被炒的人而牽扯其中，凱莉發文澄清，當初只是就兒子與隊友們罰球時所發生的事實而轉發網友推文，並說，「現在事情已經結束了，所以我們都需要向前看。希望未來有更好的日子。」

凱莉在哈里森被開除前一天的轉發一名網友推文指出，「佛雷格不應該在比賽最重要時期時，聽到隊友站在罰球線上時球迷的「開除哈里森」喊聲。哈里森在被解雇之前，將會一直成為干擾這支球隊的因素，趕快擺脫他，讓我們都能向前進。」這個發文引起不少關注，佛雷格老媽也關注到這事。

於今天開除哈里森結果出爐後，她發文說，「之前推文不是關於開除哈里森之事，那是關於球迷在我們罰球時高喊口號的事實，我們的球員與這種事完全無關。現在事情已經結束了，所以我們都需要向前看。希望未來有更好的日子。」

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／格林痛批勇士全隊失去求勝心 巴特勒：他說得部分正確

上賽季「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後，勇士隊繳出23勝8敗佳績闖入季後賽。今年開季勇士又打出4勝1敗的好開局，近期卻陷入低潮。老將格林（Draymond Green）忍不住發聲，直

NBA／施羅德近3戰19投1中 傳國王即將重建、3球星可能被交易

國王隊近日傳出交易風聲，今天在主場以108：122遭金塊隊痛宰，先發控衛施羅德（Dennis Schroder）的表現再度受到指責，他最近3場比賽19投僅1中。 上賽季國王炒掉總教練布朗（Mik

NBA／轉文鼓吹炒了哈里森？狀元佛雷格老媽澄清並非此意

獨行俠今天開除總經理哈里森(Nico Harrison)，在NBA震撼程度其實不亞於上季球隊交易唐西奇(Luka Doncic)決定，引起各界不少議論，就連球隊狀元佛雷格老媽凱莉(Kelly Flag

NBA／獨行俠隊開除總經理 傳教頭基德有意轉任管理階層

開季戰績不佳的獨行俠，在球迷怨聲載道下，在今天球隊老闆杜蒙(Patrick Dumont)終於做出開除總經理哈里森(Nico Harrison)決定，來平服從上季交易唐西奇至今不止的「民怨」，而據說可

NBA／愛德華大爆發助76人退綠衫軍 喬治將回歸有望見完全體

76人隊今天在主場以102：100氣走塞爾蒂克隊，賽後還傳出好消息，明星前鋒喬治（Paul George）即將回歸。 76人兩大球星安比德（Joel Embiid）和喬治本場缺陣，小將愛德華（J

NBA／明星賽確定改制！ 2美國隊、1世界隊打循環賽

NBA明星賽持續受到批評，今年再度做出改變，由美國隊對戰世界隊，分3隊打循環賽，戰績最佳的2隊爭冠。 明星賽仍會讓球迷票選出東西區各5名「先發」，票選不像過去分為3前場+2後場，而是不分位置。再

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。