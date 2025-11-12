NBA／施羅德近3戰19投1中 傳國王即將重建、3球星可能被交易

國王隊近日傳出交易風聲，今天在主場以108：122遭金塊隊痛宰，先發控衛施羅德（Dennis Schroder）的表現再度受到指責，他最近3場比賽19投僅1中。

上賽季國王炒掉總教練布朗（Mike Brown），交易主控福克斯（De'Aaron Fox），換來得分後衛拉文（Zach LaVine）。今年休賽季則是簽下施羅德，並用底薪合約網羅老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

國王開季面臨主力前鋒穆雷（Keegan Murray）受傷，儘管衛斯特布魯克表現可圈可點，但施羅德徹底迷航，最近3場比賽表現荒腔走板，19投僅1中（對雷霆10中0、灰狼6中1、金塊3中0）。金塊則是在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）19中16，狂攻35分15籃板7助攻帶領下，以14分之差輕鬆拿下勝利。

賽後國王總教練克里斯提（Doug Christie）被問到，是否會用衛斯特布魯克取代施羅德先發，他回應，「我們正考慮一切可能。」克里斯提還提到，「會得分的人多的是，但如果我們想贏，就要專注在防守，就這樣，我不想再聽任何關於進攻的話題。」

國王隊記者戴夫（Carmichael Dave）今天發文寫道，「國王正式進入重建第一階段，球團這次將依照雷霆、馬刺、活塞與拓荒者隊的重建藍圖，這會是至少2年的計畫。」

國王將衡量陣中明星球員的交易價值，包含沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅展（DeMar DeRozan）和拉文。