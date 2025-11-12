快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠隊開除總經理 傳教頭基德有意轉任管理階層

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出獨行俠教頭基德，有意轉任管理階層。 美聯社
傳出獨行俠教頭基德，有意轉任管理階層。 美聯社

開季戰績不佳的獨行俠，在球迷怨聲載道下，在今天球隊老闆杜蒙(Patrick Dumont)終於做出開除總經理哈里森(Nico Harrison)決定，來平服從上季交易唐西奇至今不止的「民怨」，而據說可能還有一波改革，《運動畫刊》報導，現任教頭基德(Jason Kidd)有可能交出兵符轉任管理階層，報導中指出了解基德的人表示他很有意願，藉由更高的職位，來對球隊進行全面運籌帷幄。

在哈里森被開除後，獨行俠便馬上進行管理階層的改組，先任命哈里森副手前名將芬里(Michael Finley)，與另一名副手里卡迪(Matt Riccardi)接下臨時總經理職務，但畢竟這只是權宜之計，兩人仍與哈里森有關連；之後打造全新的經營團隊，才能讓球隊做出改變。

基德不只在獨行俠具有聲望，同時上季交易唐西奇的決定，哈里森也表明事後才通知基德，因此讓他避開了這場風暴，加上基德也深得老闆的喜愛，因此是否趁此一機會轉任總經理，讓他與其坐在教練席，還不如在管理階層辦公室統籌全局。

至於哈里森馬上在個人IG上標明「失業」(Unemployed）來嘲諷自己，據報導他先前寫的是「獨行俠總經理」(Mavericks General Manager)。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／格林痛批勇士全隊失去求勝心 巴特勒：他說得部分正確

上賽季「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後，勇士隊繳出23勝8敗佳績闖入季後賽。今年開季勇士又打出4勝1敗的好開局，近期卻陷入低潮。老將格林（Draymond Green）忍不住發聲，直

NBA／網瘋傳AD發福照 美媒曝獨行俠恐交易他、圍繞狀元重建

獨行俠隊開季戰績慘澹，今天正式開除總管哈里森（Nico Harrison），根據ESPN報導，被他交易來的球星戴維斯（Anthony Davis）可能再度被交易。 報導指出，戴維斯最大的問題不是

NBA／獨行俠隊開除總經理 傳教頭基德有意轉任管理階層

開季戰績不佳的獨行俠，在球迷怨聲載道下，在今天球隊老闆杜蒙(Patrick Dumont)終於做出開除總經理哈里森(Nico Harrison)決定，來平服從上季交易唐西奇至今不止的「民怨」，而據說可

NBA／施羅德近3戰19投1中 傳國王即將重建、3球星可能被交易

國王隊近日傳出交易風聲，今天在主場以108：122遭金塊隊痛宰，先發控衛施羅德（Dennis Schroder）的表現再度受到指責，他最近3場比賽19投僅1中。 上賽季國王炒掉總教練布朗（Mik

NBA／愛德華大爆發助76人退綠衫軍 喬治將回歸有望見完全體

76人隊今天在主場以102：100氣走塞爾蒂克隊，賽後還傳出好消息，明星前鋒喬治（Paul George）即將回歸。 76人兩大球星安比德（Joel Embiid）和喬治本場缺陣，小將愛德華（J

NBA／明星賽確定改制！ 2美國隊、1世界隊打循環賽

NBA明星賽持續受到批評，今年再度做出改變，由美國隊對戰世界隊，分3隊打循環賽，戰績最佳的2隊爭冠。 明星賽仍會讓球迷票選出東西區各5名「先發」，票選不像過去分為3前場+2後場，而是不分位置。再

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。