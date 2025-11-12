NBA／獨行俠隊開除總經理 傳教頭基德有意轉任管理階層

開季戰績不佳的獨行俠，在球迷怨聲載道下，在今天球隊老闆杜蒙(Patrick Dumont)終於做出開除總經理哈里森(Nico Harrison)決定，來平服從上季交易唐西奇至今不止的「民怨」，而據說可能還有一波改革，《運動畫刊》報導，現任教頭基德(Jason Kidd)有可能交出兵符轉任管理階層，報導中指出了解基德的人表示他很有意願，藉由更高的職位，來對球隊進行全面運籌帷幄。

在哈里森被開除後，獨行俠便馬上進行管理階層的改組，先任命哈里森副手前名將芬里(Michael Finley)，與另一名副手里卡迪(Matt Riccardi)接下臨時總經理職務，但畢竟這只是權宜之計，兩人仍與哈里森有關連；之後打造全新的經營團隊，才能讓球隊做出改變。

基德不只在獨行俠具有聲望，同時上季交易唐西奇的決定，哈里森也表明事後才通知基德，因此讓他避開了這場風暴，加上基德也深得老闆的喜愛，因此是否趁此一機會轉任總經理，讓他與其坐在教練席，還不如在管理階層辦公室統籌全局。

至於哈里森馬上在個人IG上標明「失業」(Unemployed）來嘲諷自己，據報導他先前寫的是「獨行俠總經理」(Mavericks General Manager)。

Nico Harrison updated his Instagram bio to “unemployed.” 💀😭 pic.twitter.com/JIURgoZsrn — NBACentel (@TheNBACentel) November 11, 2025