NBA／格林痛批勇士全隊失去求勝心 巴特勒：他說得部分正確

上賽季「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後，勇士隊繳出23勝8敗佳績闖入季後賽。今年開季勇士又打出4勝1敗的好開局，近期卻陷入低潮。老將格林（Draymond Green）忍不住發聲，直呼球隊沒有全力求勝的感覺。

儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天復出，但勇士三節打完就落後雷霆隊35分，終場以102：126慘敗。勇士最近7場2勝5敗，格林賽後受訪時語重心長，「那時候（巴特勒交易後）大家都全心投入，願意為贏球不計代價，但現在感覺已經不是那樣了。」

對於格林的說法，巴特勒表示，「我覺得他說得部分正確，我們要回到那種為了贏球，願意犧牲一切的態度。每個人都要付出一些東西，我不能替每個人決定什麼是犧牲，因為每場比賽狀況都不同。但我們得重新找回贏球的心，這才是最重要，如何做到要靠團隊一起想辦法。」

「從印第安納（溜馬）和密爾瓦基（公鹿）那兩場客場輸球後，我就感覺球隊狀況不太對。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說，「就是能感覺出來整個節奏都不對，我們雖然主場擊敗鳳凰城（太陽）和印第安納，但整體表現並不好，球季第二周以來，我們的狀態就一直不理想。」