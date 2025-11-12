NBA／愛德華大爆發助76人退綠衫軍 喬治將回歸有望見完全體
76人隊今天在主場以102：100氣走塞爾蒂克隊，賽後還傳出好消息，明星前鋒喬治（Paul George）即將回歸。
76人兩大球星安比德（Joel Embiid）和喬治本場缺陣，小將愛德華（Justin Edwards）末節狂轟13分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）上演關鍵補籃，塞爾蒂克最後兩波進攻都空手而歸，終場就以2分之差吞敗。
愛德華全場9投8中，其中三分球6中5，豪取76人隊最高的22分。馬克西（Tyrese Maxey）17投僅5中，得到21分9助攻，頂替安比德的中鋒佐蒙德（Andre Drummond）拿下14分13籃板。塞爾蒂克則以布朗（Jaylen Brown）攻下24分表現最佳。
《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，喬治正進入回歸前最後階段，球團預計本周稍晚再評估他的狀況。喬治距離復出越來越近，但醫師希望他獲准上場前，能進一步強化左大腿股四頭肌的力量，以確保膝蓋穩定度。
76人總教練諾斯（Nick Nurse）也在賽後記者會提到，安比德的右膝沒有結構性損傷，目前是每日評估狀態，預期不會缺席太久，「他只是感覺右膝有點痠，下午做了影像檢查，醫師今晚會和他討論結果。」
如果安比德和喬治都能順利回歸，將見證76人隊完全體，開季在陣容不齊全的情況下，打出7勝4敗的不俗戰績，並列東區第3。
