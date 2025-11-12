快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／明星賽確定改制！ 2美國隊、1世界隊打循環賽

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大球星亞歷山大(左)、美國球星柯瑞(右)。 路透
加拿大球星亞歷山大(左)、美國球星柯瑞(右)。 路透

NBA明星賽持續受到批評，今年再度做出改變，由美國隊對戰世界隊，分3隊打循環賽，戰績最佳的2隊爭冠。

明星賽仍會讓球迷票選出東西區各5名「先發」，票選不像過去分為3前場+2後場，而是不分位置。再加上不分位置的東西區各7名替補，這24人將分成組成3隊各8名球員，其中2隊是美國球員組成的美國隊，另1隊是非美國球員組成的世界隊。

若24名球員不是16名美國球員和8名非美國球員的情況，NBA主席會挑選球員將隊伍人數補滿。假設1隊只有5名美國球員，就會多選3名美國球員進入明星賽，假設世界隊只有6名非美國球員，就會多選2名非美國球員進入明星賽。

明星賽正賽仍是4節各12分鐘，3隊都會在前3節打2節，戰績最佳的2隊打第4節，如果前3節打完3隊都是1勝1敗，看得失分差進行排名。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／柯瑞復出吞生涯首次惡犯 勇士遭雷霆慘電24分

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天病癒復出，踢館西區霸主雷霆隊，結果慘遭輾壓，毫無還手之力，終場以102：126慘敗。 柯瑞首節防守雷霆射手喬伊（Isaiah Joe）外線時，

NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要

在今年初將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人後，始終無法平息「民怨」的獨行俠總經理哈里森（Nico Ha...

NBA／網瘋傳AD發福照 美媒曝獨行俠恐交易他、圍繞狀元重建

獨行俠隊開季戰績慘澹，今天正式開除總管哈里森（Nico Harrison），根據ESPN報導，被他交易來的球星戴維斯（Anthony Davis）可能再度被交易。 報導指出，戴維斯最大的問題不是

NBA／明星賽確定改制！ 2美國隊、1世界隊打循環賽

NBA明星賽持續受到批評，今年再度做出改變，由美國隊對戰世界隊，分3隊打循環賽，戰績最佳的2隊爭冠。 明星賽仍會讓球迷票選出東西區各5名「先發」，票選不像過去分為3前場+2後場，而是不分位置。再

NBA／「生涯17年1193場比賽」首次 勇士柯瑞被吹惡意犯規

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出對雷霆隊，發生前所未見的畫面，職業生涯17年共1193場比賽中，首次被吹惡意犯規。 儘管柯瑞職業生涯有帕楚利亞（Zaza Pachulia

NBA／太暖心！脫比賽戰袍送小球迷 愛德華：當年我也想拿KD球衣

在先前灰狼大勝國王的比賽中，當家球星愛德華（Anthony Edwards）全場攻下26分，外帶5助攻、4籃板與2抄截，表現雖不誇張，但穩定而精彩，正是球迷進場最期待看到的那種比賽內容。 然而，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。