NBA／明星賽確定改制！ 2美國隊、1世界隊打循環賽
NBA明星賽持續受到批評，今年再度做出改變，由美國隊對戰世界隊，分3隊打循環賽，戰績最佳的2隊爭冠。
明星賽仍會讓球迷票選出東西區各5名「先發」，票選不像過去分為3前場+2後場，而是不分位置。再加上不分位置的東西區各7名替補，這24人將分成組成3隊各8名球員，其中2隊是美國球員組成的美國隊，另1隊是非美國球員組成的世界隊。
若24名球員不是16名美國球員和8名非美國球員的情況，NBA主席會挑選球員將隊伍人數補滿。假設1隊只有5名美國球員，就會多選3名美國球員進入明星賽，假設世界隊只有6名非美國球員，就會多選2名非美國球員進入明星賽。
明星賽正賽仍是4節各12分鐘，3隊都會在前3節打2節，戰績最佳的2隊打第4節，如果前3節打完3隊都是1勝1敗，看得失分差進行排名。
