快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

NBA／柯瑞復出吞生涯首次惡犯 勇士遭雷霆慘電24分

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士柯瑞(左)復出。 美聯社
勇士柯瑞(左)復出。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天病癒復出，踢館西區霸主雷霆隊，結果慘遭輾壓，毫無還手之力，終場以102：126慘敗。

柯瑞首節防守雷霆射手喬伊（Isaiah Joe）外線時，侵犯落地空間，被裁判吹惡意犯規，這是他職業生涯17年1193場比賽中，首次被吹惡犯。原本首節雙方戰成23：23平手，但雷霆打出一波12：2攻勢拉開分差。

第二節勇士只拿19分，雷霆將分差擴大到19分。第三節勇士面對雷霆猛攻毫無招架之力，雷霆單節拿下44分，帶著35領先進入末節，比賽提早進入垃圾時間。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出28分11助攻3抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也進帳23分11籃板。

勇士方面，柯瑞上場20分鐘，13投僅4中，得到11分，有5次犯規。全隊6人得分上雙，庫明加（Jonathan Kuminga）拿下13分已是全隊最高。

勇士 雷霆 Stephen Curry
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／柯瑞復出吞生涯首次惡犯 勇士遭雷霆慘電24分

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天病癒復出，踢館西區霸主雷霆隊，結果慘遭輾壓，毫無還手之力，終場以102：126慘敗。 柯瑞首節防守雷霆射手喬伊（Isaiah Joe）外線時，

NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要

在今年初將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人後，始終無法平息「民怨」的獨行俠總經理哈里森（Nico Ha...

NBA／網瘋傳AD發福照 美媒曝獨行俠恐交易他、圍繞狀元重建

獨行俠隊開季戰績慘澹，今天正式開除總管哈里森（Nico Harrison），根據ESPN報導，被他交易來的球星戴維斯（Anthony Davis）可能再度被交易。 報導指出，戴維斯最大的問題不是

NBA／「生涯17年1193場比賽」首次 勇士柯瑞被吹惡意犯規

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出對雷霆隊，發生前所未見的畫面，職業生涯17年共1193場比賽中，首次被吹惡意犯規。 儘管柯瑞職業生涯有帕楚利亞（Zaza Pachulia

NBA／太暖心！脫比賽戰袍送小球迷 愛德華：當年我也想拿KD球衣

在先前灰狼大勝國王的比賽中，當家球星愛德華（Anthony Edwards）全場攻下26分，外帶5助攻、4籃板與2抄截，表現雖不誇張，但穩定而精彩，正是球迷進場最期待看到的那種比賽內容。 然而，

NBA／76人爭冠25周年紀念！馬克西寫史上唯二紀錄 戰神艾佛森後首見

費城本季正在紀念「戰神」艾佛森（Allen Iverson）率隊勇闖總冠軍賽的25周年，日前首場「經典復刻之夜」就是對抗當年季後賽對手暴龍。 這場比賽76人特別穿上那個年代的黑底紅邊復古球衣，球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。