NBA／柯瑞復出吞生涯首次惡犯 勇士遭雷霆慘電24分

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天病癒復出，踢館西區霸主雷霆隊，結果慘遭輾壓，毫無還手之力，終場以102：126慘敗。

柯瑞首節防守雷霆射手喬伊（Isaiah Joe）外線時，侵犯落地空間，被裁判吹惡意犯規，這是他職業生涯17年1193場比賽中，首次被吹惡犯。原本首節雙方戰成23：23平手，但雷霆打出一波12：2攻勢拉開分差。

Steph received the first flagrant foul of his NBA career for this 😬 pic.twitter.com/o5K3msehQq — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 12, 2025

第二節勇士只拿19分，雷霆將分差擴大到19分。第三節勇士面對雷霆猛攻毫無招架之力，雷霆單節拿下44分，帶著35領先進入末節，比賽提早進入垃圾時間。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出28分11助攻3抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也進帳23分11籃板。

勇士方面，柯瑞上場20分鐘，13投僅4中，得到11分，有5次犯規。全隊6人得分上雙，庫明加（Jonathan Kuminga）拿下13分已是全隊最高。