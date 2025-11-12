NBA／網瘋傳AD發福照 美媒曝獨行俠恐交易他、圍繞狀元重建

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格(左)、球星戴維斯(右)。 路透
獨行俠隊開季戰績慘澹，今天正式開除總管哈里森（Nico Harrison），根據ESPN報導，被他交易來的球星戴維斯（Anthony Davis）可能再度被交易。

報導指出，戴維斯最大的問題不是何時從小腿拉傷中復出，而是球團是否會探索交易他的可能性。多名其他球隊高層認為，這對獨行俠來說是合邏輯的路，球隊正準備轉向以狀元佛雷格（Cooper Flagg）為核心重建。不過獨行俠在圍繞唐西奇（Luka Doncic）打造爭冠陣容時，已將2027至2030年的首輪選秀權交易掉。

由於戴維斯的健康狀態令人擔憂，因此交易市場價值不明朗，不過只要他保持健康，仍在攻防兩端具備主宰力。多位聯盟消息人士提到，獨行俠將在未來幾個月評估市場行情，哈里森當初設定的「3到4年爭冠期」已無法實現。

「不能再同時進行兩條時間軸了。」一名西區高層指出，「他們必須說『戴維斯能換什麼就換什麼。』現在我不確定他們能換到多少。」

值得一提的是，當初哈里森以唐西奇體重過重為由交易他；諷刺的是，戴維斯體重管理如今也出問題。一張戴維斯近期發福的照片在網路上瘋傳，網友們紛紛表示，「德州食物可不是開玩笑」、「達拉斯才是問題」、「無法抗拒德州燒烤和啤酒」。

