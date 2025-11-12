NBA／「生涯17年1193場比賽」首次 勇士柯瑞被吹惡意犯規

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出對雷霆隊，發生前所未見的畫面，職業生涯17年共1193場比賽中，首次被吹惡意犯規。

儘管柯瑞職業生涯有帕楚利亞（Zaza Pachulia）和格林（Draymond Green）這兩位防守惡名昭彰的隊友，但柯瑞自己在場上防守相當乾淨，從未有惡意犯規的場面發生。

這個紀錄在今天被打破，第一節柯瑞撲防雷霆射手喬伊（Isaiah Joe）出手外線，看完重播後升級成一級惡意犯規，因為踩進喬伊的落地空間。

柯瑞半場打完10投3中進帳7分，勇士以44：63大幅落後雷霆。

Steph received the first flagrant foul of his NBA career for this 😬 pic.twitter.com/o5K3msehQq — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2025年11月12日