NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
總經理哈里森被獨行俠隊開除。 路透
在今年初將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊後，始終無法平息「民怨」的獨行俠隊總經理哈里森（Nico Harrison），在今天正式遭到獨行俠開除，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）也直言，這一決定是為了持續完成打造一支冠軍之師的承諾。

獨行俠在今年2月無預警將球隊一哥唐西奇透過三方交易案送往湖人，引發全聯盟的高度關注以及獨行俠球迷的強烈反彈，讓「炒掉哈里森」的聲音從今年2月後就不曾在獨行俠主場消失過，尤其本賽季唐西奇在湖人帶領球隊打出8勝3敗佳績，獨行俠卻在日前不敵公鹿後，已經吞下賽季第8敗，戰績在西區排名倒數第2。

而今天獨行俠球團也正式宣布將哈里森開除，這個決定也是在日前哈里森與球隊老闆杜蒙會面後所作出，杜蒙透過聲明表示，「這一決定體現了我們持續致力於打造一支冠軍級球隊的承諾，這支球隊必須能夠為我們的球員、合作夥伴，以及最重要的球迷帶來的價值。」

不過杜蒙在聲明中也隻字未提哈里森的開除與唐西奇交易案有關，也未提到身為唐西奇主要交易包裹的戴維斯（Anthony Davis）是否會再遭到交易一事，僅強調開除哈里森是對於開季表現的不滿，「大家對於獨行俠寄予厚望，我也同樣如此，當成績不盡如意時，我有責任採取行動。儘管2025-26賽季大部分比賽尚未進行，而且我知道我們的球員都致力於打造一支勝利之師，但這項決定對於推動球隊朝著積極方向發展至關重要。」

杜蒙接著強調，「我理解過去幾個月的艱難處境對球隊造成深遠影響，請相信，我始終致力於獨行俠的成功，我的目標就是讓達拉斯重拾勝利的籃球，並贏得冠軍。」

獨行俠 Luka Doncic Anthony Davis
