NBA／太暖心！脫比賽戰袍送小球迷 愛德華：當年我也想拿KD球衣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
在先前灰狼大勝國王的比賽中，當家球星愛德華（Anthony Edwards）全場攻下26分，外帶5助攻、4籃板與2抄截，表現雖不誇張，但穩定而精彩，正是球迷進場最期待看到的那種比賽內容。

然而，這場比賽對一位年輕球迷而言，成了永生難忘的夜晚。

比賽進入第四節後段時，一名小球迷成功引起愛德華注意。隨後，這位灰狼球星主動示意他走到場邊，並脫下自己的球衣親手送給他。小球迷開心地拿著球衣返回座位，沿途獲得兩隊球迷熱烈擊掌歡呼，場面溫馨感人。

賽後，愛德華受訪時也分享了他這麼做的原因。他表示：「這對我意義很大。我以前在亞特蘭大時，看著杜蘭特（Kevin Durant）率領雷霆來比賽，我也曾幻想能拿到他的球衣，但我那時候只能坐在最高的看台。今天這位小球迷跟我說他很支持我，而且看到我注意到他真的很開心，所以我就想：『今晚就把球衣送給他吧。』我真的很高興能做到這件事。」

其實，愛德華上週在紐約時也曾在賽後將球衣送給另一位球迷，這樣的暖心舉動正逐漸成為他的個人標誌。也有不少人希望，這樣直接與球迷互動的傳統，能取代球員之間賽後交換球衣的儀式，成為NBA更有溫度的新風景。

