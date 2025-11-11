UBA／讓運動者更強 新賽季UA成官方贊助夥伴

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於14日點燃戰火，運動品牌UNDER ARMOUR新賽季正式成為UBA官方贊助夥伴，秉持「讓運動者更強」的核心理念，以培育新世代運動員為目標，攜手助力年輕運動員與團隊成長。

今年夏天，UNDER ARMOUR於亞洲首度開辦Curry Camp，為亞洲地區的籃球明日之星注入養分與動力，台灣兩位大學運動員也獲邀參加，在三天的訓練營多次親授柯瑞（Stephen Curry）的教學指導。

有鑑於此，品牌期許透過與UBA的緊密合作，共同推動全球性「UA NEXT青年運動員計畫」，將多樣化的合作內容，為UBA大專籃球聯賽帶來不同以往的全新面貌，相信比賽內容也將更加精彩刺激。

UNDER ARMOUR台灣總代理星裕國際總經理王立人說：「UNDER ARMOUR是新世代運動員的最佳後盾，不僅是裝備資源的奧援，更將投入行銷宣傳資源，一同與UBA為優秀大學球員鋪設最專業的舞台，提升大專校園對UBA賽事關注度，共同建立台灣的大學籃球文化，讓新世代年輕選手能在場上全力發揮、大展身手！」

品牌也為多所公開一級球隊包含國立臺灣藝術大學男子籃球隊、世新大學女子籃球隊打造專屬球衣與專業裝備，期許在品牌的支持下，能在新賽季挑戰最高榮耀。