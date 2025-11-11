NBA／76人爭冠25周年紀念！馬克西寫史上唯二紀錄 戰神艾佛森後首見

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬克西開季表現直逼2005-06年的艾佛森。圖截自X
費城本季正在紀念「戰神」艾佛森（Allen Iverson）率隊勇闖總冠軍賽的25周年，日前首場「經典復刻之夜」就是對抗當年季後賽對手暴龍。

這場比賽76人特別穿上那個年代的黑底紅邊復古球衣，球場地板也換上2001年風格的配色與標誌，場邊還請來艾佛森後場拍檔史諾（Eric Snow）觀賽助陣，連當年的吉祥物「Hip Hop」兔子也重出江湖炒熱氣氛。最終，76人力壓暴龍奪勝，成功報了上季4場對戰全敗的一箭之仇。

76人贏球功臣除了拿下29分的安比德（Joel Embiid），還有繳出20分17籃板10助攻驚人大三元數據的瓦特佛（Trendon Watford），當然還包括開季以來一路以強勢表現支撐全隊的當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）。

此戰馬克西又拿下31分7助攻，根據統計，他成為2005-06年的艾佛森之後，史上第2位達成開季連10戰至少25分5助攻的球員。這項紀錄在這個夜晚更顯獨特且別具意義。

馬克西本季表現可說是聯盟頂級。他目前以場均出賽41.1分鐘領先全聯盟，場均拿下33.2分排名第2，同時還繳出8.2助攻、4.9籃板與1.2抄截的全能數據。

有趣的是，馬克西和20年前的艾佛森數據幾乎如出一轍。後者在2005-06年賽季場均攻下生涯最高的33.0分，外加7.4助攻3.2籃板與1.9抄截，平均上場時間達43.3分鐘，同樣身兼主控與得分重任。

馬克西追平艾佛森的開季神績，堪稱精英中的精英。然而，艾佛森那個賽季最終以38勝44敗收場，無緣季後賽，這也是馬克西如今最希望避免的結局。

無論最終結果如何，這項紀錄本身已足以證明馬克西的地位與影響力，也象徵著76人兩個世代核心後衛之間的傳承與連結。

