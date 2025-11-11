NBA／唐西奇本季第二次灌籃超越上季 聰明哥：他平常都在裝

湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天在第三節切入暴扣，這只是他本季第2次灌籃，但已超越上賽季的1次。隊友史馬特（Marcus Smart）賽後笑說：「他平時都在裝。」

第三節唐西奇切入成功後雙手扣籃，並發出怒吼，全場拿下38分7助攻6籃板，幫助湖人以121：111輕取黃蜂隊。

唐西奇2022-23賽季還有12次灌籃，後來為了減少腳部壓力盡量避免，上季只有1次。今年開季第2戰對灰狼隊有灌籃，隨後受傷缺陣一周。如今本季第二次灌籃，超越上季。

「聰明哥」史馬特賽後談到唐西奇的灌籃，「他平常都在裝，明明能切過去還要演。大概要刺激他一下，他才會這樣做，但我們超愛這一幕，看到唐西奇的侵略性還有吼聲，一切都太棒了。」

唐西奇拿隊友里夫斯（Austin Reaves）開玩笑，「他目前是0次。我也能灌，只是不想每次都這麼費力。」里夫斯回說：「上籃也是2分，沒差。」