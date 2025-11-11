聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／捷克一哥率老鷹連斬洛杉磯雙雄 哈登談快艇低迷：球員進進出出
開季狀況低迷的快艇隊在主場迎戰老鷹隊，「大鬍子」哈登（James Harden）繳出35分11助攻10籃板的大三元，但老鷹靠著捷克神射手雷吉奇（Vit Krejci）狂進8顆三分球，以105：102險勝，老鷹在客場接連擊敗湖人和快艇兩支洛杉磯球隊。
老鷹首節打完落後10分，第二節雷吉奇挺身而出，單節獨拿14分，助老鷹半場打完扳平戰局。第三節戰況拉鋸，老鷹帶著3分領先進入末節，關鍵時刻雷吉奇命中幸運的打板三分，哈登回敬四分打，但快艇兩次扳平機會都沒把握，最終就以3分之差落敗。
雷吉奇是NBA史上第5位捷克球員，目前只有他在聯盟，今天他打出生涯代表作，13投9中，其中三分球10中8，拿到創生涯新高的28分。哈登則是繳出35分11助攻10籃板，其中19分集中在末節，生涯第7次在快艇拿大三元，追平快艇隊史最多紀錄。
Vít Krejčí was a STANDOUT for Atlanta tonight:— NBA (@NBA) November 11, 2025
🎯 28 PTS
🎯 8-10 3PM
🎯 9-13 FGM@ATLHawks move to 6-5 on the season! pic.twitter.com/yRxINyyzV5
快艇休賽季積極補強，被看好能爭冠，結果開季打出3勝7敗戰績。哈登受訪時談到戰績不好的原因，「我們真的一直無法建立起穩定性，這段時間換太多不同先發組合，輪換陣容不停有人進進出出，整個節奏都亂了。有些人幾乎沒上過場，有些人突然被放進輪換，還有人是剛加入球隊。」
快艇休賽季簽下比爾（Bradley Beal），期待他能填補交易鮑威爾（Norman Powell）後出現的火力缺口。如今比爾又進入他熟悉的傷兵名單，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示比爾將缺席多場比賽，狀況令人擔憂。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言