NBA／捷克一哥率老鷹連斬洛杉磯雙雄 哈登談快艇低迷：球員進進出出

開季狀況低迷的快艇隊在主場迎戰老鷹隊，「大鬍子」哈登（James Harden）繳出35分11助攻10籃板的大三元，但老鷹靠著捷克神射手雷吉奇（Vit Krejci）狂進8顆三分球，以105：102險勝，老鷹在客場接連擊敗湖人和快艇兩支洛杉磯球隊。

老鷹首節打完落後10分，第二節雷吉奇挺身而出，單節獨拿14分，助老鷹半場打完扳平戰局。第三節戰況拉鋸，老鷹帶著3分領先進入末節，關鍵時刻雷吉奇命中幸運的打板三分，哈登回敬四分打，但快艇兩次扳平機會都沒把握，最終就以3分之差落敗。

雷吉奇是NBA史上第5位捷克球員，目前只有他在聯盟，今天他打出生涯代表作，13投9中，其中三分球10中8，拿到創生涯新高的28分。哈登則是繳出35分11助攻10籃板，其中19分集中在末節，生涯第7次在快艇拿大三元，追平快艇隊史最多紀錄。

Vít Krejčí was a STANDOUT for Atlanta tonight:



🎯 28 PTS

🎯 8-10 3PM

🎯 9-13 FGM@ATLHawks move to 6-5 on the season! pic.twitter.com/yRxINyyzV5 — NBA (@NBA) November 11, 2025

快艇休賽季積極補強，被看好能爭冠，結果開季打出3勝7敗戰績。哈登受訪時談到戰績不好的原因，「我們真的一直無法建立起穩定性，這段時間換太多不同先發組合，輪換陣容不停有人進進出出，整個節奏都亂了。有些人幾乎沒上過場，有些人突然被放進輪換，還有人是剛加入球隊。」

快艇休賽季簽下比爾（Bradley Beal），期待他能填補交易鮑威爾（Norman Powell）後出現的火力缺口。如今比爾又進入他熟悉的傷兵名單，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示比爾將缺席多場比賽，狀況令人擔憂。