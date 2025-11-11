快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／康寧漢攬重任狂砍46分大三元寫紀錄 「打鐵」次數超越Kobe

聯合新聞網／ 綜合外電報導
康寧漢轟出生涯新高46分。 美聯社
康寧漢轟出生涯新高46分。 美聯社

活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今天面對巫師狂砍生涯新高46分，更附帶12籃板、11助攻、5抄截、2阻攻，完成生涯第12次大三元，也是首度40分大三元，成為「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）之後隊史第2位拿到40分大三元的球員。

此外據統計，康寧漢成為聯盟自1973-74年賽季開始記錄抄截與阻攻以來，首位單場同時達成這5項攻守數據門檻的球員。

在康寧漢的帶領之下，活賽歷經苦戰後才在延長賽以137比135險勝巫師，收下近期的7連勝，持續穩住東區第一王座。

不過康寧漢在這場比賽也寫下一項稍微不名譽的紀錄，他出手多達45次，僅命中14球，包含三分球11投2中，命中率低至31.1%，全場「打鐵」高達31次，打破了已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）保持的30次紀錄（1983-84年賽季以來）。

康寧漢本場比賽的45次出手，也與布萊恩並列聯盟自1983年以來單場出手第7多的紀錄。布萊恩生涯最終戰正是以單場50次出手創下60分歷史紀錄。即使在現今節奏更快速的NBA，能在一場比賽中出手超過40次的情況也是相當罕見。

儘管命中率不理想，這場比賽仍不能被視為活塞隊史投籃最糟的夜晚。根據資料顯示，前活塞球員史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）曾在一場比賽中34投7中、僅得到21分，效率更為慘烈。

儘管康寧漢這項「打鐵」紀錄有點難堪，但如果考量到活賽陣中幾位主力艾維（Jaden Ivey）、史都華（Isaiah Stewart）、湯普森（Ausar Thompson）、哈里斯（Tobias Harris）、勒佛特（Caris LeVert），同時球隊還處於4天3戰、「背靠背」作戰的極度不利環境下，康寧漢等於是全面燃燒，憑自我能力苦苦支撐整支球隊，直到勝利收入口袋。

值得一提的是，康寧漢昨天已經打了足足40分鐘，今天仍是在第四節大爆發獨拿15分，帶領活塞從兩位數落後到追平比分並逼進延長賽。即便先前多次投失，他仍不放棄出手，展現了堅強的心理素質與球星級的爭勝慾望。

一項數據也顯示，康寧漢成為NBA史上僅有3位在24歲以下就曾單場出手超過43次的球員，與布萊恩及、喬丹（Michael Jordan）並列。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／溫班亞瑪末節狂飆18分 公牛中鋒：真的很難防守他

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天與公牛隊之戰第四節豪取18分，全場進帳38分，其中包括投進6記三...

NBA／唐西奇本季第二次灌籃超越上季 聰明哥：他平常都在裝

湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天在第三節切入暴扣，這只是他本季第2次灌籃，但已超越上賽季的1次。隊友史馬特（Marcus Smart）賽後笑說：「他平時都在裝。」 第三節唐西奇切入

NBA／捷克一哥率老鷹連斬洛杉磯雙雄 哈登談快艇低迷：球員進進出出

開季狀況低迷的快艇隊在主場迎戰老鷹隊，「大鬍子」哈登（James Harden）繳出35分11助攻10籃板的大三元，但老鷹靠著捷克神射手雷吉奇（Vit Krejci）狂進8顆三分球，以105：102險

NBA／76人爭冠25周年紀念！馬克西寫史上唯二紀錄 戰神艾佛森後首見

費城本季正在紀念「戰神」艾佛森（Allen Iverson）率隊勇闖總冠軍賽的25周年，日前首場「經典復刻之夜」就是對抗當年季後賽對手暴龍。 這場比賽76人特別穿上那個年代的黑底紅邊復古球衣，球

NBA／康寧漢攬重任狂砍46分大三元寫紀錄 「打鐵」次數超越Kobe

活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今天面對巫師狂砍生涯新高46分，更附帶12籃板、11助攻、5抄截、2阻攻，完成生涯第12次大三元，也是首度40分大三元，成為「運球教科書」湯瑪斯（I

NBA／「鬼神」瘋射10記三分球破隊史 太陽輕取鵜鶘近6戰5勝

太陽隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）今天打出生涯代表作，狂砍生涯新高的42分，命中10顆三分球刷新個人及太陽隊史紀錄。 太陽半場打完就領先23分，第三節艾倫火上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。