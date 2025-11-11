NBA／康寧漢攬重任狂砍46分大三元寫紀錄 「打鐵」次數超越Kobe
活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今天面對巫師狂砍生涯新高46分，更附帶12籃板、11助攻、5抄截、2阻攻，完成生涯第12次大三元，也是首度40分大三元，成為「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）之後隊史第2位拿到40分大三元的球員。
此外據統計，康寧漢成為聯盟自1973-74年賽季開始記錄抄截與阻攻以來，首位單場同時達成這5項攻守數據門檻的球員。
在康寧漢的帶領之下，活賽歷經苦戰後才在延長賽以137比135險勝巫師，收下近期的7連勝，持續穩住東區第一王座。
不過康寧漢在這場比賽也寫下一項稍微不名譽的紀錄，他出手多達45次，僅命中14球，包含三分球11投2中，命中率低至31.1%，全場「打鐵」高達31次，打破了已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）保持的30次紀錄（1983-84年賽季以來）。
康寧漢本場比賽的45次出手，也與布萊恩並列聯盟自1983年以來單場出手第7多的紀錄。布萊恩生涯最終戰正是以單場50次出手創下60分歷史紀錄。即使在現今節奏更快速的NBA，能在一場比賽中出手超過40次的情況也是相當罕見。
儘管命中率不理想，這場比賽仍不能被視為活塞隊史投籃最糟的夜晚。根據資料顯示，前活塞球員史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）曾在一場比賽中34投7中、僅得到21分，效率更為慘烈。
儘管康寧漢這項「打鐵」紀錄有點難堪，但如果考量到活賽陣中幾位主力艾維（Jaden Ivey）、史都華（Isaiah Stewart）、湯普森（Ausar Thompson）、哈里斯（Tobias Harris）、勒佛特（Caris LeVert），同時球隊還處於4天3戰、「背靠背」作戰的極度不利環境下，康寧漢等於是全面燃燒，憑自我能力苦苦支撐整支球隊，直到勝利收入口袋。
值得一提的是，康寧漢昨天已經打了足足40分鐘，今天仍是在第四節大爆發獨拿15分，帶領活塞從兩位數落後到追平比分並逼進延長賽。即便先前多次投失，他仍不放棄出手，展現了堅強的心理素質與球星級的爭勝慾望。
一項數據也顯示，康寧漢成為NBA史上僅有3位在24歲以下就曾單場出手超過43次的球員，與布萊恩及、喬丹（Michael Jordan）並列。
