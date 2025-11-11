快訊

NBA／溫班亞瑪末節狂飆18分 公牛中鋒：真的很難防守他

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪全場進帳38分，其中包括投進6記三分球，外帶12籃板、5助攻、5阻攻，創下聯盟新紀錄，讓佛西維奇的防守形同虛設。 美聯社
溫班亞瑪全場進帳38分，其中包括投進6記三分球，外帶12籃板、5助攻、5阻攻，創下聯盟新紀錄，讓佛西維奇的防守形同虛設。 美聯社

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天與公牛隊之戰第四節豪取18分，全場進帳38分，其中包括投進6記三分球，外帶12籃板、5助攻、5阻攻，創下聯盟新紀錄，精彩表現也讓與他對位的公牛佛西維奇（Nikola Vucevic）直言，自己的防守形同虛設。

今年開季狀況火熱的溫班亞瑪，今天在前三節表現平平僅攻下20分，不過在第四節球隊大幅落後的情況下，他挺身而出接管戰局，一度連得10分，又在比賽最後階段投進2記關鍵三分球，成為聯盟史上首位單場拿下35分、10籃板、5抄截、5阻攻又投進至少5記三分球的球員，也幫助馬刺收下3連勝。

對於溫班亞瑪在第四節如入無人之境般的表現，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）說：「他每一回合都在掌控著比賽，他的基本功相當扎實，注意力高度集中，並且在很多回合中都佔盡優勢，但更重要的是他與隊友的溝通和配合，用沈著冷靜、職業化的方式結束這場比賽。」

而在比賽最後關頭負責看守溫班亞瑪的公牛佛西維奇則說：「當他三分手感火燙時，你真的很難防守他，你可以試圖干擾他，但說實話，我不知道他到底有沒有注意到我的防守。對球員來說，一旦進入狀態，你真的會看不到任何人與事，眼裡只會有籃框。」

談到比賽最後時刻投進兩記關鍵三分球，溫班亞瑪則說：「看來我的選擇是對的，我覺得經驗和練習對我的自信起到很大的作用，說到底，我的職業生涯也才打了130多場比賽，有很多事情我希望進展得更快一點，但同時我需要更多練習。現在我們正處在我們想要的位置，我很喜歡這點，大家彼此督促，這讓讓我們愈來愈好。」

