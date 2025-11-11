NBA／「鬼神」瘋射10記三分球破隊史 太陽輕取鵜鶘近6戰5勝

太陽隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）今天打出生涯代表作，狂砍生涯新高的42分，命中10顆三分球刷新個人及太陽隊史紀錄。

太陽半場打完就領先23分，第三節艾倫火上澆油，三分球5投全中，他末節再投進一顆三分球，拿下7分破生涯新高後收工。太陽終場以121：98輕取鵜鶘，近6戰拿下5勝，目前以6勝5敗暫居西區第8。

艾倫全場17投12中，三分球15中10，罰球10中8，得到42分4助攻3抄截。艾倫2023-24賽季三度單場9顆三分球，並列太陽隊史最多，如今終於成功刷新紀錄。

艾倫賽後受訪時直呼，「這太驚人了，我絕對愛鳳凰城和這裡的粉絲，這是超現實時刻，每個人都在喊你的名字和幫你加油。」

太陽球星布克（Devin Booker）今天只上場27分鐘，拿下19分3助攻。鵜鶘表現最好的是前鋒墨菲（Trey Murphy），他拿下21分10籃板，但有6失誤。

Grayson Allen drills his TENTH 3 of the game!



He has a new career-high in points with 42 👌



Watch on NBA League Pass: https://t.co/G84pU2MAif pic.twitter.com/98i2s8jpx9 — NBA (@NBA) November 11, 2025