聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／罕見秀爆扣引瑞迪克驚呼 唐西奇：我不想一直這樣做
湖人隊看板球星唐西奇（Luka Doncic）今天與黃蜂隊之戰第三節，一度少見上演切入後雙手爆扣美技，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時都忍不住驚呼，唐西奇也強調，儘管自己做得到，但卻不想一直這樣做。
唐西奇今天攻下38分，並出手個人賽季新高28次，開季前7場比賽中已有5場得分在35分以上，平均每場出手達到23.8次。
對每場比賽都必須掌控大量球權與出手的唐西奇來說，能以最有技巧且最輕鬆的方式得分，絕對是最理想的比賽分隔，導致他近幾年不常有灌籃美技，今天第三節一次切入擺脫迪亞巴特（Moussa Diabate）防守後直接上演雙手爆扣，引發眾人驚呼。
瑞迪克說：「我有點驚訝，不對，應該說太棒了，不僅因為他灌籃得分，更釋放出一些情緒也很棒。」唐西奇笑著表示，雖然能扣籃，但可不想一直這樣做。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言