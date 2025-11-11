快訊

NBA／罕見秀爆扣引瑞迪克驚呼 唐西奇：我不想一直這樣做

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇ㄏㄢˇ見上演切入後雙手爆扣。 路透
唐西奇ㄏㄢˇ見上演切入後雙手爆扣。 路透

湖人隊看板球星唐西奇（Luka Doncic）今天與黃蜂隊之戰第三節，一度少見上演切入後雙手爆扣美技，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時都忍不住驚呼，唐西奇也強調，儘管自己做得到，但卻不想一直這樣做。

唐西奇今天攻下38分，並出手個人賽季新高28次，開季前7場比賽中已有5場得分在35分以上，平均每場出手達到23.8次。

對每場比賽都必須掌控大量球權與出手的唐西奇來說，能以最有技巧且最輕鬆的方式得分，絕對是最理想的比賽分隔，導致他近幾年不常有灌籃美技，今天第三節一次切入擺脫迪亞巴特（Moussa Diabate）防守後直接上演雙手爆扣，引發眾人驚呼。

瑞迪克說：「我有點驚訝，不對，應該說太棒了，不僅因為他灌籃得分，更釋放出一些情緒也很棒。」唐西奇笑著表示，雖然能扣籃，但可不想一直這樣做。

