NBA／熱火0.4秒神戰術！維金斯第一時間灌籃絕殺 米契爾逼延長夢碎

熱火在主場和騎士上演精彩大對決，雙方一路殺到延長賽，米契爾（Donovan Mitchell）搶下進攻籃板後的神奇轉身三分球命中，讓騎士在剩下0.4秒追平比分；眼看兩隊又要繼續加班，沒想到熱火在罰球線跑出一個神戰術，讓維金斯（Andrew Wiggins）在無人防守情況下，直接衝進禁區，空中第一時間把球灌進，上演不可思議的絕殺秀，幫助熱火以140比138斬斷騎士的4連勝。

雙方這場比賽都呈現劇烈起伏，騎士一開始掌握10分領先優勢，但沒有阿德巴約（Bam Adebayo）坐陣的熱火卻是在鮑威爾（Norman Powell）的帶動下展開反擊，上半場他獨拿18分，搭配板凳群聯手攻下24分，幫助球隊取得9分領先。

延續這股氣勢，熱火進入第三節一度拉開到15分差，第四節初也握有兩位數領先優勢，然而騎士替補射手麥瑞爾（Sam Merrill）突然發飆，個人連砍4記三分球，一下子抹除落後分差，讓比賽回到原點。雙方交互領先糾纏到最後時刻，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）剩下7.1秒單打得手，將比賽逼進延長。

熱火在延長賽最後讀秒靠著鮑威爾兩罰得手，維持3分領先，麥瑞爾底線出手未進，米契爾奮力搶下進攻籃板，在沒有時間情況下轉身回頭直接拔起出手，沒想到球直接入網。但騎士高興沒有多久，一次要命的防守交代錯誤讓維金斯溜進籃下，演出致命一灌。

騎士全場出手多達120次，但命中率僅40.8%，其中65次是三分線出手，命中21球，出手次數遠高於熱火的97次，這也是拜團隊搶下27個進攻籃板所賜。熱火雖然出手少，但繳出47.4%的命中率，三分球少進9顆，卻是用36比19的罰球命中數彌補。

差點幫騎士續命的米契爾拿下28分15籃板8助攻，創下生涯籃板新高；莫布里（Evan Mobley）21分10籃板5助攻，杭特23分4籃板4助攻；艾倫（Jarrett Allen）14分7籃板，葛蘭德（Darius Garland）9投2中僅得11分5籃板。

熱火陣中7人得分雙位數，鮑威爾轟下33分，致勝功臣維金斯拿到23分5助攻，哈克斯22分13籃板7助攻2阻攻，韋爾（Kel'el Ware）14分20籃板。而在底線傳出關鍵助攻的約維奇（Nikola Jovic）則有8分8籃板4助攻。

維金斯絕殺斬斷騎士4連勝。 路透社