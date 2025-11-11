快訊

NBA／溫班亞瑪末節打瘋狂飆18分 馬刺逆轉公牛收3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪在比賽最後1分鐘連續砍進2顆關鍵三分球，個人單節狂掃18分。 美聯社
溫班亞瑪在比賽最後1分鐘連續砍進2顆關鍵三分球，個人單節狂掃18分。 美聯社

近期苦吞2連敗的公牛隊，今天在球隊一哥吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣的情況下於主場迎戰馬刺隊，儘管打完前三節靠兇猛團隊火力一路保持領先，不過溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在比賽最後1分鐘連續砍進2顆關鍵三分球，個人單節狂掃18分，幫助馬刺以121：117逆轉公牛，收下3連勝。

今年開季都以年輕陣容在東西區打出佳績的公牛與馬刺，今天上演本賽季首度交手，不過近期苦吞2連敗的公牛，吉迪前一場比賽扭傷腳踝，導致今天與馬刺之戰缺陣，馬刺則在前一場比賽迎回主控福克斯（De'Aaron Fox）。

公牛缺少球隊後場指揮官，開賽一度找不到節奏，讓馬刺在首節打完還保有8分領先；接下來兩節公牛隨即調整狀態，透過球的順暢流動頻頻找到出手空檔，在二、三兩節分別攻下38分與34分，並在第四節初一度取得13分領先。

不過末節最後9分鐘馬刺在溫班亞瑪領軍下吹起反攻號角，一度連得10分幫助馬刺追到3分差距，又在比賽最後1分鐘先是投進追平比數三分球，倒數27秒再投進超前比數三分球，最終馬刺就以4分差距逆轉勝，收下3連勝，並賞給公牛3連敗。

馬刺今天以文班亞瑪拿下38分、12籃板、5助攻、5阻攻表現最佳，福克斯則有21分進帳，歸隊前兩戰得分都在20以上，也幫助球隊拿下2連勝，卡瑟爾（Stephon Castle）19分、11助攻；公牛雖有3人得分在20分以上，赫爾特（Kevin Huerter）23分最佳，但團隊末節攻下19分，僅比文班亞瑪個人得分多出1分，成為輸球主因。

馬刺 公牛 Victor Wembanyama Josh Giddey De'Aaron Fox
相關新聞

NBA／熱火0.4秒神戰術！維金斯第一時間灌籃絕殺 米契爾逼延長夢碎

熱火在主場和騎士上演精彩大對決，雙方一路殺到延長賽，米契爾（Donovan Mitchell）搶下進攻籃板後的神奇轉身三分球命中，讓騎士在剩下0.4秒追平比分；眼看兩隊又要繼續加班，沒想到熱火在罰球線

NBA／溫班亞瑪末節打瘋狂飆18分 馬刺逆轉公牛收3連勝

近期苦吞2連敗的公牛隊，今天在球隊一哥吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣的情況下於主場迎戰馬刺隊，儘管打完前三節靠兇...

NBA／各種神仙球！魔術靠貝恩超扯三分球絕殺拓荒者

第四節領先11分、全場最多握有14分優勢的魔術隊，今天差點讓勝利飛走，拓荒者隊葛蘭特（Jerami Grant）最後10...

NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂

湖人隊今天作客黃蜂隊主場，儘管黃蜂在缺少小鮑爾（LaMelo Ball）的情況下近6場比賽吞下5敗，今天卻在第四節展開猛...

NBA／罕見秀爆扣引瑞迪克驚呼 唐西奇：我不想一直這樣做

湖人隊看板球星唐西奇（Luka Doncic）今天與黃蜂隊之戰第三節，一度少見上演切入後雙手爆扣美技，總教練瑞迪克（JJ...

NBA／里夫斯歸隊就當英雄 唐西奇致敬：我一直催他回來

在因傷缺陣3場比賽後，湖人隊里夫斯（Austin Reaves）在今天與黃蜂之戰傷癒歸隊，並且有24分、7助攻演出，也是...

