NBA／龍頭活塞神奇三分彈續命 延長賽險勝爐主巫師

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
活塞詹金斯（Daniss Jenkins）投進壓哨的追平三分彈，進而在延長賽逆轉巫師豪取7連勝。 美聯社

東區龍頭活塞隊和「爐主」巫師隊今天正面碰頭，開季前10場僅拿1勝的巫師差點演出驚奇，但最後1分鐘的7分領先沒能把握，活塞靠康寧漢（Cade Cunningham）追分，詹金斯（Daniss Jenkins）更投進壓哨的追平三分彈，最終在延長賽以137：135力退巫師，讓康寧漢的「大三元」紀錄夜以勝場作收。

巫師靠第三節35：20攻勢取得領先，第四節也一路握有優勢，最後1分鐘還握有124：117領先，但康寧漢連罰帶投連拿4分，詹金斯也飆進外線，助隊將比分追到124：126。

正規賽巫師仍有機會帶走勝利，但喬治（Kyshawn George）最後2.2秒2罰僅1中；活塞剩下最後1.9秒執行最後一擊，站在底角的詹金斯投進追平三分彈，驚奇將比賽127：127追平。

延長賽中康寧漢率先進球，巫師雖在麥凱倫（CJ McCollum）、惠特摩（Cam Whitmore）接連進球要到領先，但康寧漢兩罰俱中再追平比數，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）追加關鍵三分彈，麥凱倫最後的追平一擊又失手，讓活塞驚險以137：135守護主場。

康寧漢今天完成46分、12籃板、11助攻的「大三元」成績，還外帶5抄截和2阻攻，詹金斯三分球6投4中攻下24分也是贏球功臣。

麥凱倫也有42分演出，無奈球隊沒能守住最多13分領先，苦吞開季11戰第10敗。

