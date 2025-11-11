聽新聞
NBA／各種神仙球！魔術靠貝恩超扯三分球絕殺拓荒者
第四節領先11分、全場最多握有14分優勢的魔術隊，今天差點讓勝利飛走，拓荒者隊葛蘭特（Jerami Grant）最後10秒的空中接力灌籃完成逆轉「3分打」，魔術球星班切羅（Paolo Banchero）雖放進追平球卻錯過超前罰球機會，但隊友貝恩（Desmond Bane）在拓荒者對位防守下投進不可思議三分彈，讓魔術主場以115：112「絕殺」拓荒者。
魔術上半場打完取得59：56優勢，第三節再打出28：20的單節攻勢，帶著11分領下進入決勝節，最後2分半也還握有110：101領先；拓荒者靠阿夫迪賈（Deni Avdija）吹起反攻號角，他連飆兩記三分彈加上罰球，一人獨拿7分，隊友夏普（Shaedon Sharpe）2罰1中更讓差距縮小到1分。
魔術有機會中斷拓荒者連拿8分攻勢，但班切羅兩罰都失手，反讓拓荒者的卡瑪拉（Toumani Camara）和葛蘭特最後10秒完成邊線發球直接「空中接力」灌籃得手的逆轉一擊，葛蘭特還製造班切羅犯規，完成罰球後拓荒者反以112：110超前。
班切羅最後時刻將功折罪，最後5秒打進追平球，儘管加罰又失手，但他抄掉拓荒者有機會的致勝一擊，讓貝恩在對位下投進高難度的絕殺三分球，驚濤駭浪中以115：112留下勝利。
攻下22分、7助攻的貝恩今天三分球6投1中，唯一進球就是石破天驚的絕殺三分球；班切羅28分、9籃板都是魔術最佳，但讀秒階段連罰失3球。
拓荒者以夏普31分最佳，阿夫迪賈27分，葛蘭特板凳出發貢獻17分。
