NBA／「王子」傳出壞消息！ 因椎間盤突出無限期缺席

公鹿隊今天傳出壞消息，前鋒「王子」普林斯（Taurean Prince）因頸部椎間盤突出，將無限期缺陣。

普林斯已缺席公鹿最近2場比賽，球團美國時間周一宣布，他上周接受MRI檢查後，確診為頸椎間盤突出，公鹿未給出具體回歸時間表，將由球隊醫療團隊與外部專家共同評估合適的治療方案。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今天受訪時表示，醫療團隊會等腫脹消退後再進行X光檢查。

現年31歲的普林斯本季出賽8場，平均上場21.1分鐘，能攻下6.1分1.6籃板1助攻，三分球命中率高達42.9%。上季他為公鹿出戰80場、場均8.2分3.6籃板1.9助攻，三分命中率43.9%，是公鹿重要的輪換戰力。

公鹿後衛小波特（Kevin Porter Jr.）也缺陣中，開幕戰首節就扭傷左腳踝，復健期間又在傷到右膝，11月3日接受半月板手術。10月31日，公鹿宣布他將缺席約一個月。