快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

NBA／「王子」傳出壞消息！ 因椎間盤突出無限期缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
「王子」普林斯(右)。 法新社
「王子」普林斯(右)。 法新社

公鹿隊今天傳出壞消息，前鋒「王子」普林斯（Taurean Prince）因頸部椎間盤突出，將無限期缺陣。

普林斯已缺席公鹿最近2場比賽，球團美國時間周一宣布，他上周接受MRI檢查後，確診為頸椎間盤突出，公鹿未給出具體回歸時間表，將由球隊醫療團隊與外部專家共同評估合適的治療方案。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今天受訪時表示，醫療團隊會等腫脹消退後再進行X光檢查。

現年31歲的普林斯本季出賽8場，平均上場21.1分鐘，能攻下6.1分1.6籃板1助攻，三分球命中率高達42.9%。上季他為公鹿出戰80場、場均8.2分3.6籃板1.9助攻，三分命中率43.9%，是公鹿重要的輪換戰力。

公鹿後衛小波特（Kevin Porter Jr.）也缺陣中，開幕戰首節就扭傷左腳踝，復健期間又在傷到右膝，11月3日接受半月板手術。10月31日，公鹿宣布他將缺席約一個月。

公鹿
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂

湖人隊今天作客黃蜂隊主場，儘管黃蜂在缺少小鮑爾（LaMelo Ball）的情況下近6場比賽吞下5敗，今天卻在第四節展開猛...

NBA／各種神仙球！魔術靠貝恩超扯三分球絕殺拓荒者

第四節領先11分、全場最多握有14分優勢的魔術隊，今天差點讓勝利飛走，拓荒者隊葛蘭特（Jerami Grant）最後10...

NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸倒數，本周他將和湖人發展聯盟的球隊南灣湖人（South B...

NBA／溫班亞瑪末節打瘋狂飆18分 馬刺逆轉公牛收3連勝

近期苦吞2連敗的公牛隊，今天在球隊一哥吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣的情況下於主場迎戰馬刺隊，儘管打完前三節靠兇...

NBA／龍頭活塞神奇三分彈續命 延長賽險勝爐主巫師

東區龍頭活塞隊和「爐主」巫師隊今天正面碰頭，開季前10場僅拿1勝的巫師差點演出驚奇，但最後1分鐘的7分領先沒能把握，活塞...

NBA／「王子」傳出壞消息！ 因椎間盤突出無限期缺席

公鹿隊今天傳出壞消息，前鋒「王子」普林斯（Taurean Prince）因頸部椎間盤突出，將無限期缺陣。 普林斯已缺席公鹿最近2場比賽，球團美國時間周一宣布，他上周接受MRI檢查後，確診為頸椎間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。