NBA／「王子」傳出壞消息！ 因椎間盤突出無限期缺席
公鹿隊今天傳出壞消息，前鋒「王子」普林斯（Taurean Prince）因頸部椎間盤突出，將無限期缺陣。
普林斯已缺席公鹿最近2場比賽，球團美國時間周一宣布，他上周接受MRI檢查後，確診為頸椎間盤突出，公鹿未給出具體回歸時間表，將由球隊醫療團隊與外部專家共同評估合適的治療方案。
公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今天受訪時表示，醫療團隊會等腫脹消退後再進行X光檢查。
現年31歲的普林斯本季出賽8場，平均上場21.1分鐘，能攻下6.1分1.6籃板1助攻，三分球命中率高達42.9%。上季他為公鹿出戰80場、場均8.2分3.6籃板1.9助攻，三分命中率43.9%，是公鹿重要的輪換戰力。
公鹿後衛小波特（Kevin Porter Jr.）也缺陣中，開幕戰首節就扭傷左腳踝，復健期間又在傷到右膝，11月3日接受半月板手術。10月31日，公鹿宣布他將缺席約一個月。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言