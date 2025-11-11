NBA／巴特勒「俏麗短髮」改版重出江湖！ 柯瑞看到後笑翻天
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）熱火隊時期，曾在開季媒體日公開俏麗髮型，震驚全世界。他轉戰勇士隊後髮型較為保守，不過最近為了拍攝廣告，再度豁出去。
巴特勒在場上以硬漢球風聞名，這次髮型再度形成大反差，他發文分享廣告幕後影片。影片中可見他留著一頭美麗短髮，並露出得意的笑容，隊友柯瑞（Stephen Curry）見狀後驚呼一聲，並笑得合不攏嘴。
Steph reacts to Butler’s new hairstyle 💀🤣 pic.twitter.com/abjkgGsVEQ— NBA Memes (@NBAMemes) November 10, 2025
巴特勒發文寫道，「我不抗拒改變，我擁抱改變。你覺得柯瑞喜歡我的新髮型嗎？」
網友紛紛在留言區表示，「想念你在媒體日這樣做」、「這就是為何我們喜歡巴特勒」、「真是史詩級，我快笑死了」。
