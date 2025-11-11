NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸倒數，本周他將和湖人發展聯盟的球隊南灣湖人（South Bay Lakers）一同訓練，為生涯第23個NBA賽季準備。

湖人今天客場出戰黃蜂隊，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前透露詹姆斯的訓練計畫，最初他說詹姆斯今天就和南灣湖人一同練球，但之後修正，因南灣湖人今天休息，詹姆斯加入的計畫還沒進行，本周才會發生。

40歲的詹姆斯今年訓練營開始前被診斷出右側坐骨神經痛，目前還沒加入球隊訓練。湖人拒絕提供詹姆斯回歸的時程表，詹姆斯也是9月底媒體日後就沒公開受訪，狀態不明。

雖少了當家球星，但湖人在唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）先後成傷兵下，仍打出7勝3敗的開季成績，目前正在進行客場5連戰的第2戰。詹姆斯預期不會在這段客場之旅回歸，不過大腿受傷的里夫斯今天已經回歸。

湖人下一場主場作戰是台灣時間19日，是否是詹姆斯本季首戰仍未知。詹姆斯只要出賽，他就將打破出賽最多賽季的聯盟紀錄。