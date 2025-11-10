NBA／老將霍福特復出狂轟外線 巴特勒更盛讚：他的掩護超棒

勇士今日對上溜馬，雖然「一哥」柯瑞（Stephen Curry）仍持續缺陣，不過主力中鋒霍福特（Al Horford）傷癒復出，回歸首戰他從板凳出發高效貢獻4顆三分，加上「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）全場最高21分的領銜下，幫助勇士提前鎖定勝局，終場他們以114：83輕取溜馬。

勇士先前因柯瑞因重感冒持續高掛免戰牌，日前已吞2連敗，不過他們本場比賽面對傷兵更多的溜馬，打得可謂「游刃有餘」，以31分之差大勝溜馬。肩負得分重任的巴特勒，本場比賽砍下21分、9籃板、7助攻，外帶2次抄截和1火鍋；先前因腳部酸痛缺席對金塊比賽，在今天迎來回歸的老將霍福特則是上場18分鐘，投進4顆三分，拿下12分和4籃板。

Al Horford from range🎯



📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/S3iR48vAUj — Golden State Warriors (@warriors) 2025年11月10日

賽後，當被問到如何在柯瑞缺陣時保持團隊進攻火力，巴特勒回應道：「我認為關鍵在於保持進攻性和確保每個人都能獲得投籃機會之間的平衡。」他接著表示：「我喜歡確保隊友們能獲得空位投籃機會，讓他們儘早建立起信心。然後，當需要得分的時候，我覺得我能做到，而且說實話，我可以和任何頂尖球員一較高下。但在此之前，我認為我們今晚的節奏把握得很好，進攻端的站位也非常好，所以看起來比之前好得多。」

此外，巴特勒還不忘稱讚霍福特，他說：「我的意思是，霍福特為我做的掩護非常棒，保護籃框上的每個人，做出所有正確的選擇。所以，只要他有空位，就理所當然地把球傳給我。我會告訴他，當我在弧頂接到球時，我會跳起來把球傳到底角給你，所以你只要做好投籃準備就行了。我很高興他能看到球進。」

至於柯瑞的回歸時程，仍是外界關注的重點，根據勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽前說法表示，已缺陣3場比賽的柯瑞，將有望在後天迎來回歸，「柯瑞今晚和明天會進行訓練，然後隨隊出征。我們希望他週二（美國時間）能在奧克拉荷馬城上場比賽。」柯爾補充。

Jimmy x Horford🔥 pic.twitter.com/PjaRwWYsEt — Jimmy Butler Muse (@ButlerlllMuse) 2025年11月10日