快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

NBA／老將霍福特復出狂轟外線 巴特勒更盛讚：他的掩護超棒

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士老將霍福特。 美聯社
勇士老將霍福特。 美聯社

勇士今日對上溜馬，雖然「一哥」柯瑞（Stephen Curry）仍持續缺陣，不過主力中鋒霍福特（Al Horford）傷癒復出，回歸首戰他從板凳出發高效貢獻4顆三分，加上「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）全場最高21分的領銜下，幫助勇士提前鎖定勝局，終場他們以114：83輕取溜馬。

勇士先前因柯瑞因重感冒持續高掛免戰牌，日前已吞2連敗，不過他們本場比賽面對傷兵更多的溜馬，打得可謂「游刃有餘」，以31分之差大勝溜馬。肩負得分重任的巴特勒，本場比賽砍下21分、9籃板、7助攻，外帶2次抄截和1火鍋；先前因腳部酸痛缺席對金塊比賽，在今天迎來回歸的老將霍福特則是上場18分鐘，投進4顆三分，拿下12分和4籃板。

賽後，當被問到如何在柯瑞缺陣時保持團隊進攻火力，巴特勒回應道：「我認為關鍵在於保持進攻性和確保每個人都能獲得投籃機會之間的平衡。」他接著表示：「我喜歡確保隊友們能獲得空位投籃機會，讓他們儘早建立起信心。然後，當需要得分的時候，我覺得我能做到，而且說實話，我可以和任何頂尖球員一較高下。但在此之前，我認為我們今晚的節奏把握得很好，進攻端的站位也非常好，所以看起來比之前好得多。」

此外，巴特勒還不忘稱讚霍福特，他說：「我的意思是，霍福特為我做的掩護非常棒，保護籃框上的每個人，做出所有正確的選擇。所以，只要他有空位，就理所當然地把球傳給我。我會告訴他，當我在弧頂接到球時，我會跳起來把球傳到底角給你，所以你只要做好投籃準備就行了。我很高興他能看到球進。」

至於柯瑞的回歸時程，仍是外界關注的重點，根據勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽前說法表示，已缺陣3場比賽的柯瑞，將有望在後天迎來回歸，「柯瑞今晚和明天會進行訓練，然後隨隊出征。我們希望他週二（美國時間）能在奧克拉荷馬城上場比賽。」柯爾補充。

Stephen Curry 勇士 Al Horford Jimmy Butler

相關新聞

NBA／老將霍福特復出狂轟外線 巴特勒更盛讚：他的掩護超棒

勇士今日對上溜馬，雖然「一哥」柯瑞（Stephen Curry）仍持續缺陣，不過主力中鋒霍福特（Al Horford）傷癒復出，回歸首戰他從板凳出發高效貢獻4顆三分，加上「士官長」巴特勒（Jimmy

NBA／獨行俠球迷不滿情緒達沸點 美媒：哈里森「烏紗帽」將不保

獨行俠在新賽季初遭逢低潮，至今狀況仍未見起色，目前戰績3勝7負排在西區倒數第2。根據美媒報導指出，目前針對球團管理層的不滿情緒正在上升，身為獨行俠總管的哈里森（Nico Harrison），將有可能面

NBA／康寧漢下半場甦醒狂飆24分 助活塞逆轉強取6連勝

活塞今日作客76人主場，半場打完落後10分的他們，靠著活塞當家主控康寧漢（Cade Cunningham）在易籃後狂砍24分的助威下，還在比賽末節送上一記戰斧扣籃，澆熄對手的反撲氣焰，終場活塞111：

NBA／柯瑞感冒狀況已好轉 勇士主帥：不想讓他沒訓練就上場

勇士「一哥」柯瑞（Stephen Curry）先前因重感冒對國王、金塊比賽皆未出戰，據傳原本有望於今日對溜馬迎來復出，不過賽前他卻被宣布將持續缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則表示，柯瑞的

NBA／76人落選小將猛飆大三元 安比德：他讓我想起西蒙斯

費城76人隊25歲小將瓦特佛（Trendon Watford）昨日對陣暴龍打出亮眼表現，他先發出戰全場狂砍20分17籃板10助攻的數據，拿下生涯首次大三元，幫助球隊以130：120奪勝。賽後他也獲得當

NBA／先晃倒對手再送雙手暴扣 杭特：生涯最精彩一次灌籃

昨日騎士128：122擊敗公牛的比賽中，騎士前鋒杭特（De'Andre Hunter）全場狂砍29分，他還在比賽中上演一記晃人暴扣，讓全場陷入瘋狂，事後多位隊友仍對這記扣籃念念不忘，就連杭特本人也自評

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。