NBA／獨行俠球迷不滿情緒達沸點 美媒：哈里森「烏紗帽」將不保

獨行俠在新賽季初遭逢低潮，至今狀況仍未見起色，目前戰績3勝7負排在西區倒數第2。根據美媒報導指出，目前針對球團管理層的不滿情緒正在上升，身為獨行俠總管的哈里森（Nico Harrison），將有可能面臨被「炒魷魚」的命運。

上季獨行俠經歷了一段顛頗的旅程，先是看板球星唐西奇（Luka Doncic）被交易，隨後球隊遭遇嚴重傷兵低潮，讓原本具備爭冠實力的他們，在附加賽就提前出局，讓球迷間的不滿情緒開始產生。不過隨著狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）的加入，以及其他主戰的球員逐漸康復回歸賽場，賽季開始前人們重新抱持樂觀情緒，普遍認為在球星厄文（Kyrie Irving）膝傷回歸後，獨行俠將在新賽季大有可為。

重新贏回信心的獨行俠，卻在開季打出讓人大失所望的表現，他們本季目前戰績為3勝7負，佛雷格更是受「控衛實驗」所累，表現不如預期，球隊狀態如此慘淡低迷，再度點燃球迷的不滿情緒，甚至連獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）先前都在節目中猛烈開炮，他表示：「我為我的獨行俠球迷感到難過。」

Dirk Nowitzki on the Dallas Mavericks:



“I feel bad for my Mavs fans…. They can't shoot, they can't make plays... Nobody can make shots. It's been tough to watch.”



(via @NBAonPrime)

pic.twitter.com/TWABqlnRuY — MFFL NATION (@NationMffl) 2025年11月8日

根據相關報導指出，圍繞管理層的負面情緒如今已經達到了沸點，資深記者史坦（Marc Stein）透露，這可能會導致這個賽季期間獨行俠的管理階層發生重大變動。

史坦指出：「由於獨行俠在晉級季後賽的道路上已經處於非常不利的境地，據聯盟消息人士告訴《The Stein Line》，圍繞著這支球隊不斷上升且幾乎持續不斷的負面情緒確實令人疲憊不堪，也讓球隊老闆感到擔憂。」

「如果獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）最終認為換帥是最佳方案，儘管目前還不清楚獨行俠的長期繼任者會是誰，但人們相信，採取這一步驟不僅是為了改變球隊氛圍，也是為了贏回流失的球迷。」史坦補充道。

Nico Harrison wanted to “win now,” so he traded Luka Doncic to build a tougher, more defensive Mavericks team. Months later, Dallas is sitting at the bottom of the Western Conference — and Anthony Davis is injured 💀



Meanwhile, Luka Doncic is thriving in Los Angeles, leading the… pic.twitter.com/newSnGaHZg — Hoops (@Hoopss) 2025年11月8日

Loud “Fire Nico” chants have erupted outside AAC pic.twitter.com/EsPuaO660n — Nick (@NickkWhite) 2025年2月8日