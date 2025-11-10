NBA／康寧漢下半場甦醒狂飆24分 助活塞逆轉強取6連勝

活塞今日作客76人主場，半場打完落後10分的他們，靠著活塞當家主控康寧漢（Cade Cunningham）在易籃後狂砍24分的助威下，還在比賽末節送上一記戰斧扣籃，澆熄對手的反撲氣焰，終場活塞111：108逆轉贏球，喜收6連勝。

76人在開局打得強勢，前兩節分別轟下37分、32分，中場打完他們取得雙位數領優勢。然而，易籃後活塞軍團逐漸甦醒，上半場僅拿2分的康寧漢，在下半場一次把分數拿回來，總計他最後兩節拿了24分，幫助球隊最終克服劣勢，以3分之差逆轉76人贏球。

此外，在距比賽結束還剩2分鐘左右時，康寧漢更是以一記精彩的戰斧式扣籃點燃全場，讓協守球員佐蒙德（Andre Drummond）成為這記灌籃的最大苦主。康寧漢本場比賽拿下26分、11助攻；中鋒杜倫（Jalen Duren）則攻下21分、16籃板，羅賓森（Duncan Robinson）也有17分進帳。杜倫賽後稱讚了隊友康寧漢的好表現，並表示：「我一直都說他是NBA最好的後衛，所以他肯定會打出這樣的表現。」

活塞在上上個賽季曾是一支單季僅14勝的「魚腩球隊」，不過本賽季他們卻搖身一變，成為一支足以競爭季後賽的勁旅，目前他們以8勝2敗排東區第1。談到球隊這幾年的轉變，康寧漢提到：「我覺得我們終於到了該來的地方。我們隊裡有很多頂級球員，他們總能找到贏球的方法，而聯盟裡的競爭非常激烈。所以我們來到這裡，必須一起摸索前進。我們以前很年輕，但現在我們正在站穩腳跟，也在慢慢適應比賽。」

杜倫也在受訪中說：「我認為我們未來不可限量。只要我們繼續跟隨總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）的指導，繼續努力訓練，繼續防守，繼續團結協作，我認為到那時，我們的未來就真的不可限量了。」

