快訊

估下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

NBA／康寧漢下半場甦醒狂飆24分 助活塞逆轉強取6連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞當家主控康寧漢（右）在末節隔著對手佐蒙德（左）送上爆扣。 法新社
活塞當家主控康寧漢（右）在末節隔著對手佐蒙德（左）送上爆扣。 法新社

活塞今日作客76人主場，半場打完落後10分的他們，靠著活塞當家主控康寧漢（Cade Cunningham）在易籃後狂砍24分的助威下，還在比賽末節送上一記戰斧扣籃，澆熄對手的反撲氣焰，終場活塞111：108逆轉贏球，喜收6連勝。

76人在開局打得強勢，前兩節分別轟下37分、32分，中場打完他們取得雙位數領優勢。然而，易籃後活塞軍團逐漸甦醒，上半場僅拿2分的康寧漢，在下半場一次把分數拿回來，總計他最後兩節拿了24分，幫助球隊最終克服劣勢，以3分之差逆轉76人贏球。

此外，在距比賽結束還剩2分鐘左右時，康寧漢更是以一記精彩的戰斧式扣籃點燃全場，讓協守球員佐蒙德（Andre Drummond）成為這記灌籃的最大苦主。康寧漢本場比賽拿下26分、11助攻；中鋒杜倫（Jalen Duren）則攻下21分、16籃板，羅賓森（Duncan Robinson）也有17分進帳。杜倫賽後稱讚了隊友康寧漢的好表現，並表示：「我一直都說他是NBA最好的後衛，所以他肯定會打出這樣的表現。」

活塞在上上個賽季曾是一支單季僅14勝的「魚腩球隊」，不過本賽季他們卻搖身一變，成為一支足以競爭季後賽的勁旅，目前他們以8勝2敗排東區第1。談到球隊這幾年的轉變，康寧漢提到：「我覺得我們終於到了該來的地方。我們隊裡有很多頂級球員，他們總能找到贏球的方法，而聯盟裡的競爭非常激烈。所以我們來到這裡，必須一起摸索前進。我們以前很年輕，但現在我們正在站穩腳跟，也在慢慢適應比賽。」

活塞中鋒杜倫。 美聯社
活塞中鋒杜倫。 美聯社

杜倫也在受訪中說：「我認為我們未來不可限量。只要我們繼續跟隨總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）的指導，繼續努力訓練，繼續防守，繼續團結協作，我認為到那時，我們的未來就真的不可限量了。」

Cade Cunningham

相關新聞

NBA／柯瑞連3戰缺陣巴特勒扛大旗 勇士31分血洗溜馬止敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）連三場因病缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起責任，今...

NBA／「希臘怪物」關鍵罰球軟手 杜蘭特率火箭逆轉公鹿

落後大半場的火箭隊，今天在兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）第四節發揮下灌...

NBA／慘！唐西奇獨木難撐 湖人狂輸老鷹20分吞客場首敗

湖人隊今天吞下尷尬敗場，面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）有發揮，但團隊攻守失序，第...

NBA／康寧漢下半場甦醒狂飆24分 助活塞逆轉強取6連勝

活塞今日作客76人主場，半場打完落後10分的他們，靠著活塞當家主控康寧漢（Cade Cunningham）在易籃後狂砍24分的助威下，還在比賽末節送上一記戰斧扣籃，澆熄對手的反撲氣焰，終場活塞111：

NBA／柯瑞感冒狀況已好轉 勇士主帥：不想讓他沒訓練就上場

勇士「一哥」柯瑞（Stephen Curry）先前因重感冒對國王、金塊比賽皆未出戰，據傳原本有望於今日對溜馬迎來復出，不過賽前他卻被宣布將持續缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則表示，柯瑞的

NBA／76人落選小將猛飆大三元 安比德：他讓我想起西蒙斯

費城76人隊25歲小將瓦特佛（Trendon Watford）昨日對陣暴龍打出亮眼表現，他先發出戰全場狂砍20分17籃板10助攻的數據，拿下生涯首次大三元，幫助球隊以130：120奪勝。賽後他也獲得當

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。