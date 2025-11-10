NBA／76人落選小將猛飆大三元 安比德：他讓我想起西蒙斯

費城76人隊25歲小將瓦特佛（Trendon Watford）昨日對陣暴龍打出亮眼表現，他先發出戰全場狂砍20分17籃板10助攻的數據，拿下生涯首次大三元，幫助球隊以130：120奪勝。賽後他也獲得當家球星安比德（Joel Embiid）的肯定，甚至將瓦特佛比作昔日隊內狀元西蒙斯（Ben Simmons）。

這場比賽瓦特佛獲得本季首次先發的機會，他火力全開，全場10投8中，得到20分、17個籃板和10次助攻，完成生涯首次大三元的里程碑，幫助球隊最終10分差擊敗暴龍，終結球隊近期二連敗低潮。安比德全場繳出29分、6籃板、4助攻；馬克西（Tyrese Maxey）則砍全場最高的31分，外帶7助攻。

In his 1st start for the @sixers... Trendon Watford drops his 1st career triple-double 🔥



🖤 20 PTS

🖤 17 REB (career-high)

🖤 10 AST (career-high)

🖤 8-10 FGM



He joins Nikola Jokić, Josh Giddey & Russell Westbrook as the ONLY players to record 20+ PTS, 15+ REB & 10+ AST in a… pic.twitter.com/g46goaNu0d — NBA (@NBA) 2025年11月9日

「他（瓦特佛）讓我想起了西蒙斯，」恩比德賽後受訪時說道：「很明顯，他拿到了大三元。這很棒，我們想念過去有球員能繳出如此全能的表現。」

西蒙斯2016年的選秀狀元，生涯從76人出發的他，在當時被視為是球隊的絕對核心，他過去曾三度入選全明星，並兩度獲選為最佳防守一陣，更獲得過一次抄截王。然而，他卻在2022年加盟籃網後狀態大幅下滑，場均得分僅為個位數，且在場上影響力大減。上賽季他曾短暫效力過快艇，但如今他已面臨「無球可打」的窘境。

西蒙斯。 路透社

瓦特佛於2021年選秀會落選後，隨即與拓荒者簽下一份雙向合約，於隔年轉正。他在2022年3月12日，在拓荒者隊以127：118擊敗巫師隊的比賽中，砍下生涯最高的27分。在2023年他加盟籃網，效力兩季後，他在今年休賽季與76人隊簽下一祉2年、價值530萬美元的合約。