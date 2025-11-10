快訊

NBA／柯瑞連3戰缺陣巴特勒扛大旗 勇士31分血洗溜馬止敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「士官長」巴特勒率隊止住連敗。 美聯社
「士官長」巴特勒率隊止住連敗。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）連三場因病缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起責任，今天面對溜馬隊他攻下21分、9籃板和7助攻，率隊下半場甩開糾纏，以114：83止住連敗。

上季打進總冠軍戰的溜馬本季飽受傷兵困擾，今天主力戰將席亞康（Pascal Siakam）和奈史密斯（Aaron Nesmith）也缺陣，首節就被勇士打出13：4的開賽攻勢，不過首節打完將差距縮小到21：23，半場打完也以41：48咬住比數，第三節更在奈哈德（Andrew Nembhard）連飆外線、布萊德利（Tony Bradley）發揮下逆轉勇士。

勇士靠老將巴特勒和霍福特（Al Horford）要回領先，穆迪（Moses Moody）最後4.8秒完成「4分打」，讓勇士打出一波10：0攻勢，帶著75：65領先進入決勝節；第四節勇士再連進兩球，跨節14：0攻勢奠定勝基，板凳上陣後也有發揮，單節攻下38分，最終以31分差距完成主場5連勝，也止住主場對戰溜馬的6連敗。

勇士6人得分兩位數，巴特勒攻下全隊最高21分，理查德（Will Richard）15分、先發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和波斯特（Quinten Post）各14分；開季10戰只拿1勝的溜馬以奈哈德14分最高。

結束今天主場比賽後，勇士將展開5座城市的客場6連戰長征，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）透露，如果柯瑞感覺很好，希望台灣時間周三出戰衛冕軍雷霆隊的比賽能夠回歸。

NBA／柯瑞連3戰缺陣巴特勒扛大旗 勇士31分血洗溜馬止敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）連三場因病缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起責任，今...

NBA／「希臘怪物」關鍵罰球軟手 杜蘭特率火箭逆轉公鹿

落後大半場的火箭隊，今天在兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）第四節發揮下灌...

NBA／慘！唐西奇獨木難撐 湖人狂輸老鷹20分吞客場首敗

湖人隊今天吞下尷尬敗場，面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）有發揮，但團隊攻守失序，第...

NBA／先晃倒對手再送雙手暴扣 杭特：生涯最精彩一次灌籃

昨日騎士128：122擊敗公牛的比賽中，騎士前鋒杭特（De'Andre Hunter）全場狂砍29分，他還在比賽中上演一記晃人暴扣，讓全場陷入瘋狂，事後多位隊友仍對這記扣籃念念不忘，就連杭特本人也自評

NBA／雙重身分入選名人堂史上僅5人！75大球星威肯斯離世 享壽88歲

聯盟傳奇球星威肯斯（Lenny Wilkens）過去曾以教練和球員的雙重身分入選籃球名人堂，然而他卻在今日傳出離世消息，享壽88歲。稍早籃球界也發表對他的敬意與不捨，緬懷這位傳奇球星過去所達成的成就。

NBA／上月才代表廣州龍獅征戰 歐拉迪波返美加盟公鹿G聯盟

曾入選兩屆全明星的後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）曾在10月初代表中國職業球隊征戰NBA季前賽，不過根據最新消息指出，他現已返美加盟NBA發展聯盟（G League，簡稱G聯盟）的威斯康辛

