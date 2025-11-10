NBA／先晃倒對手再送雙手暴扣 杭特：生涯最精彩一次灌籃

昨日騎士128：122擊敗公牛的比賽中，騎士前鋒杭特（De'Andre Hunter）全場狂砍29分，他還在比賽中上演一記晃人暴扣，讓全場陷入瘋狂，事後多位隊友仍對這記扣籃念念不忘，就連杭特本人也自評這是他「生涯最佳」的扣籃。

本場比賽第三節的一次進攻，杭特先是用一記「IN AND OUT」交叉運球晃倒公牛隊的後衛吉迪（Josh Giddey），隨後他順勢切入禁區雙手暴扣，讓前來補防的威廉斯（Patrick Williams）淪為背景板，讓全場球迷沸騰，包含騎士板凳席也不例外。當時坐在板凳席上的葛蘭德（Darius Garland）、湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）直接被震驚到跳起來。

杭特（左）隔著威廉斯（右）將球扣入籃框。 路透社

賽後，這球也迅速成為全隊熱議的話題，騎士球員們反覆回放著這個動作，以及當時的反應。

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）表示：「我也對那個灌籃印象深刻。他之後還補扣了，你知道我的意思嗎？我當時都驚呆了。」他還表示，這球精彩之處在於它乾淨俐落，「沒有身體接觸，然後他就完成了終結。我當時都說不出話來了，那真是個精彩的瞬間，但我很高興吉迪沒事。」

「那絕對是我職業生涯中最精彩的一次灌籃，」杭特事後回憶起自己的這記扣籃時說道：「我想我以前從未像這樣把人弄倒在地，然後再扣籃得分。」

NO WORDS. ADMIN HAS NO WORDS. #LetEmKnow pic.twitter.com/gO6yQSJit9 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2025年11月9日