NBA／雙重身分入選名人堂史上僅5人！75大球星威肯斯離世 享壽88歲
聯盟傳奇球星威肯斯（Lenny Wilkens）過去曾以教練和球員的雙重身分入選籃球名人堂，然而他卻在今日傳出離世消息，享壽88歲。稍早籃球界也發表對他的敬意與不捨，緬懷這位傳奇球星過去所達成的成就。
「威肯斯代表了NBA的最高水平，他既是名人堂球員，又是名人堂教練，也是這項運動最受尊敬的推廣者之一，」NBA總裁席佛（Adam Silver）今在一份聲明中表示：「正因如此，4年前，威肯斯獲殊榮，被評為聯盟歷史上最偉大的75位球星和15位教練之一。」
WNBA西雅圖風暴隊在社群媒體X上表示：「威肯斯在球場上以及在整個社區的成就和影響將繼續激勵一代又一代人。」雖然威肯斯生涯從未職教過西雅圖風暴隊，但他的倫尼威肯斯基金會在西雅圖籌集了數百萬美元，許多來自貧困家庭的青少年都曾獲得幫助。此外，他曾在1979年帶領超音速隊奪得隊史首座總冠軍，而深受西雅圖人民的愛戴。
儘管威肯斯的身材並不出色，身高不足6英尺（約183公分），但司職後衛的他，利用觀念與技巧來彌補身材上的缺陷。威肯斯的球員生涯長達15年，過去曾9度入選明星賽，並於1970年拿下聯盟助攻王，生涯累積7211次助攻排在聯盟總助攻排行榜第10位。在成為全職教練之前，威爾肯斯曾擔任球員兼教練達四個賽季，其中3個賽季效力於西雅圖超音速隊，一個賽季效力於波特蘭拓荒者隊。
退下球員身份的威肯斯，生涯執教過西雅圖超音速、波特蘭拓荒者、克里夫蘭騎士、亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍和紐約尼克，這期間共取得1332場勝利，位居聯盟歷史第3。他於2005年退休，執教過的總場次高達2487場，是聯盟史上執教場次最多的教練。
綜觀來看，威肯斯在球員與教練的身份皆取得極高成就，使他能以球員和教練雙重身份入選籃球名人堂，歷史上僅有5位完成此成就，其餘四位分別是伍登（John Wooden）、夏曼（Bill Sharman）、海因索恩（Tom Heinsohn）和羅素（Bill Russell）。
在2021年，威肯斯還獲選為NBA的75大球星和15大教練。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言