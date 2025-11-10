NBA／上月才代表廣州龍獅征戰 歐拉迪波返美加盟公鹿G聯盟

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
前全明星後衛歐拉迪波（左）。 美聯社
曾入選兩屆全明星的後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）曾在10月初代表中國職業球隊征戰NBA季前賽，不過根據最新消息指出，他現已返美加盟NBA發展聯盟（G League，簡稱G聯盟）的威斯康辛鹿群隊（Wisconsin Herd）。

今日，威斯康辛鹿群球團在社群媒體上官宣歐拉迪波的加盟消息。根據資深記者費雪（Jake Fischer）的報導指出，歐拉迪波於先前加入了G聯盟的球員池，隨後威斯康辛鹿群隊從勇士G聯盟附屬球隊聖塔克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）手中，交易得到歐拉迪波。

聖塔克魯茲勇士擁有優先於威斯康辛隊的認領權，他們認領了歐拉迪波，然後將他的簽約權交易給了威斯康辛鹿群隊，以換來2027年G聯賽選秀的首輪選秀權。

現年33歲的歐拉迪波在NBA征戰達10年，場均16.9分、4.5個籃板和3.9次助攻，投籃命中率為44%，並在2018年和2019年兩度入選全明星。

他在2023年季後賽首輪代表邁阿密熱火對陣公鹿隊的比賽中遭遇左膝髕腱撕裂傷，此後便未在NBA賽場上亮相，但他上個月曾代表中國籃球協會（CBA）的廣州龍獅隊參加了NBA熱身賽。

Victor Oladipo

