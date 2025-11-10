NBA／柯瑞因病連休3場 教頭曝最快回歸時間點
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因病再度缺陣，勇士今天面對溜馬隊的前兩小時確定柯瑞不會上場，這也是他連續3場缺席，不過他有穿著便服出現在場邊，熱身時還能小秀一手。
勇士上周主場以118：107擊敗太陽隊，攻下全隊最高28分的柯瑞賽後記者會就有咳嗽、流鼻水等症狀，隔天勇士客場出戰國王隊柯瑞就沒隨隊，但狀況不見好轉，前一場作客金塊隊再度缺陣。
今天勇士回到主場，但柯瑞再度缺席，不過他有加入今天球隊的練習，明天球隊訓練也將和隊友一起。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）透露，如果柯瑞感覺很好，希望台灣時間周三出戰衛冕軍雷霆隊的比賽能夠回歸。
柯瑞今天穿上厚重的長袖帽T當觀眾，衣服材質明顯比隊友和到場球迷們厚上一層。
勇士開季打出4勝1敗戰績，但近5戰吞下4敗，今天主場出戰溜馬後將展開5座城市的客場6連戰長征。連同上季季後賽，勇士在柯瑞缺陣下已經吞下8連敗，包括先前輸給今天對手溜馬，讓溜馬結束開季5連敗。不過溜馬今天也有主力缺陣，本季首勝功臣席亞康（Pascal Siakam）今天並沒出賽。
