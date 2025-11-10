聽新聞
NBA／柯瑞感冒狀況已好轉 勇士主帥：不想讓他沒訓練就上場
勇士「一哥」柯瑞（Stephen Curry）先前因重感冒對國王、金塊比賽皆未出戰，據傳原本有望於今日對溜馬迎來復出，不過賽前他卻被宣布將持續缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則表示，柯瑞的恢復狀況良好，但為安全起見，球隊預計安排他在週三對雷霆時上場。
勇士隊今日對上溜馬隊，雖溜馬本季戰績不佳，僅1勝8敗，但勇士的近況也沒有好太多，他們先前在柯瑞持續高掛免戰牌的情況下，已苦吞2連敗，今天比賽柯瑞又將無法出戰。然而，柯爾對於柯瑞連續3場比賽缺陣，仍抱持樂觀態度，他認為這位明星球員很快就能回歸。
在賽前記者會上，柯爾向媒體談到了柯瑞將缺席本場對陣溜馬的比賽，以及有關於他的最新消息。「柯瑞今晚和明天會進行訓練，然後隨隊出征。我們希望他週二（美國時間）能在奧克拉荷馬城上場比賽。他感覺好多了，但還沒怎麼進行訓練，所以我們不想讓他今晚就上場。」柯爾在對戰溜馬隊的賽前說道。
事實證明，柯瑞今晚本可以上場，但為了安全起見，球團安排讓他輪休，預計柯瑞將在下一場比賽中復出。勇士隊將於台灣時間週三上午與雷霆隊交手。
雖然柯瑞本場比賽仍舊無法亮相，但好消息是，另一名主戰中鋒霍福特（Al Horford）將在本場比賽回歸，他此前因腳部酸痛缺席了上一場對金塊的比賽。
