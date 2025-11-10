NBA／「希臘怪物」關鍵罰球軟手 杜蘭特率火箭逆轉公鹿

落後大半場的火箭隊，今天在兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）第四節發揮下灌進40分，以一波22：7攻勢逆轉公鹿隊，以122：115帶走勝利。

公鹿全場最多領先14分，第四節中段「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）灌籃得手後也握有108：100優勢，但接下來超過2分鐘只有羅林斯（Ryan Rollins）再進球，被火箭縮小比分，杜蘭特1分42秒更在平手階段投進超前球。

安戴托昆波有機會追平比分卻兩罰都落空，火箭則有森根完成「3分打」在內連拿5分，杜蘭特讀秒階段2罰也沒失手，率火箭完成逆轉勝。

杜蘭特貢獻火箭最高31分還有本季新高7助攻，森根23分、11籃板、7助攻，史密斯（Jabari Smith）和謝普德（Reed Sheppard）各16分。

安戴托昆波攻下全場最高37分，但最後89秒4罰僅中1，讓公鹿錯過勝利機會；羅林斯19分是公鹿次高。

火箭前一場敗給馬刺隊終止5連勝，今天以勝場為客場3連戰畫下句點，周四起將回到主場接連迎戰巫師隊、拓荒者隊和魔術隊。

An iconic duel between the "best of the best" tonight!



🦌 Greek Freak: 37 PTS | 8 REB

🚀 KD: 31 PTS (11-15 FGM) | 7 AST



Durant's Rockets get their 6th win in 7 games 👏 https://t.co/sXQgD37OV6 pic.twitter.com/nzFKfTfaz1 — NBA (@NBA) 2025年11月10日